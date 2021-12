La Juve batte il Genoa. Milan, Inter e Atalanta corrono, la Lazio ritrova se stessa con la Samp

La Juventus ha battuto il Genoa per 2-0 nella 16esima giornata del campionato di Serie A. Con questo successo i bianconeri hanno agganciato la Fiorentina al quinto posto e possono restare in scia al quartetto di testa seppur al momento decisamente staccati. Il successo, il 150esimo in Serie A targato Allegri in panchina, ha interrotto una striscia di tre pareggi consecutivi ottenuti dal Genoa nelle precedenti trasferte e i rossoblù allenati da Andriy Shevchenko restano al terzultimo posto della classifica. A sbloccare il risultato al 9′ un gol-capolavoro di Juan Cuadrado: il colombiano ha battuto un corner a rientrare da sinistra che ha scavalcato Sirigu e si è andato a infilare sul secondo palo.

Dopo una serie di occasioni più o meno nitide, clamorosa la doppia chance di raddoppio mancata dalla Juventus al 37′ quando, da un bel cross di Pellegrini dalla sinistra, de Ligt ha colpito di testa trovato la parata d’istinto di Sirigu che sul susseguente tap-in di Morata ha fatto sua la sfera. Ancora lo spagnolo protagonista al 45′ quando su assist dalla sinistra di Dybala si è allungato in scivolata al centro dell’area colpendo di destro ma trovando ancora l’opposizione di Sirigu. Il duello Morata-Sirigu è continuato anche nella ripresa e all’8′ è stato ancora il portiere a vincerlo dicendo no all’iberico che dopo aver sradicato il pallone dai piedi di Bani era stato bravo a battere di destro da dentro l’area.

Poi una doppia parata al 20′ sulle conclusioni di Dybala da posizione ravvicinata e sul piatto di Cuadrado a conferma del netto dominio della Juventus in una gara in cui il Genoa ha messo a fatica il naso fuori dalla propria metà campo, senza mai impensierire Szczesny e non effettuando neppure una conclusione. All’ennesimo tentativo il Genoa è poi caduto per la seconda volta: al 37′, suggerimento di Bernardeschi, inserimento in area di Dybala e sinistro che non ha lasciato scampo al portiere.

Lazio senza rivali, fermata la Samp

La Lazio espugna il "Ferraris" e lo fa in maniera abbastanza agevole per 3-1 contro una Sampdoria che si è risvegliata troppo tardi, quando i biancocelesti avevano già messo il match dalla loro parte. Accade tutto nel primo tempo: apre Milinkovic-Savic, poi espulso, la chiude Immobile con una doppietta. Nella ripresa il gol di Gabbiadini è utile solamente alle statistiche. D’Aversa ritrova Ekdal, che ha scontato la squalifica, in difesa confermato Chabot, che ha vinto il ballottaggio con Ferrari. Esterni di centrocampo Candreva e Verre, attacco affidato a Quagliarella e Gabbiadini. Dall’altra parte Sarri cambia tanto rispetto al turno infrasettimanale inserendo Strakosha tra i pali, Hysaj e Marusic sulle corsie con Luiz Felipe e Acerbi al centro. A centrocampo Basic preferito a Luis Alberto mentre nel tridente viene escluso Felipe Anderson: al suo posto Zaccagni.

La gara si sblocca al 7′: Immobile lavora bene un pallone per Zaccagni, l’ex Verona serve rasoterra Milinkovic-Savic che di sinistro insacca in rete. Cinque gol in questo campionato per il serbo. Dieci minuti più tardi i biancocelesti raddoppiano: malinteso tra Chabot e Thorsby che favorisce Zaccagni; il numero 20 entra in area e in qualche modo riesce a servire Immobile, movimento in verticale del bomber della Lazio e conclusione sporca che si spegne alle spalle di Audero. I blucerchiati subiscono il colpo e non riescono a reagire. Al 33′ ancora Zaccagni per Immobile, Audero d’istinto manda a lato. Era il preludio per il tris di Cirò – poi sostituito all’intervallo per una botta a scopo precauzionale – che si gira in area e incrocia di destro: Lazio avanti di tre reti.

Nella ripresa la Sampdoria prova ad uscire e si rende pericolosa con Thorsby, Strakosha allontana. Al 56′ ancora il portiere albanese protagonista con uno strepitoso intervento su un colpo di testa ravvicinato di Gabbiadini. Al 67’ Milinkovic-Savic lascia in inferiorità numerica i suoi per un doppio giallo: prima per fallo su Adrien Silva, poi per le proteste per il fischio del direttore di gara. Nei minuti finali accorcia la Samp con Gabbiadini ma è troppo tardi. Finisce qui: vince la Lazio, Sampdoria stesa 3-1.

Sassuolo salvato da Raspadori

Giacomo Raspadori salva il Sassuolo al ‘Piccò e lancia un messaggio anche al ct Mancini: per un posto nella Nazionale che insegue il Mondiale qatariota c’è anche lui. Non basta il doppio vantaggio, ai liguri, per conquistare l’intera posta in palio: il Sassuolo si aggrappa al suo bomber tascabile, che entrato nella ripresa infila la doppietta per il 2-2 definitivo.

Lo Spezia per ricominciare a far punti dopo tre sconfitte di fila, il Sassuolo per confermarsi dopo le grandi prestazioni con Milan e Napoli. Al ‘Piccò sono gli ospiti ad iniziare meglio, colpendo due legni con Berardi e Scamacca, il primo sugli sviluppi di una punizione parata da Provedel, il secondo su una conclusione dal limite.

Ma con il passare dei minuti la formazione bianconera cresce: prima un gol di Kovalenko viene annullato su cross di Nzola, poi la rete arriva e questa volta è buona: Reca scappa sulla sinistra e crossa per Manaj che mette in rete da distanza ravvicinata. Si va al riposo sull’1-0 per l’undici di Motta. La ripresa è scoppiettante, va sul 2-0 subito lo Spezia con Gyasi che sfrutta errori evidenti nella retroguardia dei neroverdi. Ma gli ospiti non ci stanno e Dionisi inserisce anche il quarto attaccante e poi anche Boga per una formazione tutta d’attacco, se non arrembante. E’ proprio il nuovo entrato Raspadori a riprenderla con due gol su pregevoli azioni offensive: la punta bolognese accorcia al 66′ e poi al 79′, su assist di Berardi, acciuffando il pari e completando la sua performance da urlo. Lo Spezia però non sta a guardare e sfiora il terzo gol prima con Maggiore, servito da Manaj, e poi con Nzola che si fa parare la conclusione da Consigli in uscita. Finisce 2-2, un risultato tutto sommato giusto per ciò che si è visto in campo.

Il Verona ribalta il Venezia

Un Verona corsaro vince al "Penzo", in rimonta, il derby con il Venezia: 3-4 il risultato finale. Partita bellissima con i lagunari che chiudono il primo tempo sul 3-0. Nella ripresa gli uomini di Tudor ribaltano contro tutti i pronostici il risultato, grazie all'autogol di Henry, all'espulsione di Ceccaroni, alla rete su rigore di Caprari e alla doppietta di un Simeone, sempre più protagonista in questa stagione. L'inizio dei lagunari è travolgente e, al 12', Zanetti esulta per la rete del vantaggio: sugli sviluppi di un corner, cross in area di Aramu, sponda aerea di Henry per Ceccaroni che, davanti la porta, non sbaglia e mette segno il gol dell'1-0. L'Hellas fatica a prendere le misure ai padroni di casa che, al 19', trovano la rete del doppio vantaggio.

Azione personale in campo aperto di Johnsen; in area veronese, l'attaccante norvegese appoggia al centro per Crnigoj che, freddo, batte Montipò per il 2-0. Trascinato dal pubblico del Penzo, il Venezia preme il piede sull'acceleratore e, al 27', una incomprensione tra Montipò e Dawidowicz premia il pressing offensivo di Henry che, vinto il rimpallo con l'estremo difensore avversario, deposita facilmente il pallone in rete per il 3-0.Alle corde, il Verona di Tudor prova a scuotersi e organizzare una controffensiva. Al 39', direttamente da calcio di punizione dal limite dell'area, Veloso prova ad accorciare le distanze con una conclusione a giro. Romero è però attento e in tuffo intercetta il pallone e lo manda sopra la traversa, chiudendo così la prima frazione di gara sul 3-0. Nella ripresa, dopo appena 7 minuti, sugli sviluppi di un corner calciato dal Verona, di testa Henry cerca la deviazione difensiva ma il pallone finisce in fondo alla rete per il più classico degli autogol.

Rinasce quindi l'undici guidato da Tudor e, al 62', Ceccaroni tocca il pallone in area con la mano. Prontera non ha dubbi e indica immediatamente il dischetto del rigore ed espelle in difensore del Venezia. Dagli undici metri Caprari calcia alla perfezione per il momentaneo 3-2. Incassata la seconda rete, il Venezia arretra pericolosamente il proprio baricentro e, al 67', Simeone, fino a quel momento in ombra, approfitta di un errore di Svoboda e davanti la porta, con un tocco sotto, supera Romero per il 3-3. La gara sembra chiusa ma il pressing offensivo degli ospiti non diminuisce e, al 40', Simeone, dai venti metri, esplode un destro imprendibile per Romero per il 3-4 che chiude la gara

L'Atalanta sbanca Napoli

Quel che resta del Napoli, falcidiato dagli infortuni e costretto a rinunciare a sette pedine, cede all'Atalanta (2-3) al Maradona in una partita in cui agli uomini di Spalletti non bastano il coraggio e la volontà. Troppo netta la differenza in campo tra la squadra di Gasperini e la formazione che il tecnico del Napoli riesce a mettere in piedi, imbottita di riserve e con diversi uomini in condizioni fisiche precarie. L'Atalanta con la vittoria si piazza a due punti dagli azzurri, con la capolista che cede due posizioni ed è ora terza alle spalle del Milan e dell'Inter. Spalletti, che evidentemente non si fida delle condizioni atletiche di Demme e Politano da poco guariti dal Covid, mette in campo Malcuit sulla fascia destra del centrocampo ed Elmas dalla parte opposta, dando vita a un inedito 3-5-2 che in fase di non possesso della palla dovrebbe trasformarsi in un 5-3-2. Le punte sono Mertens e Lozano, mentre Zielinski è costretto inevitabilmente a modificare il suo ruolo tradizionale di sottopunta in quello di un centrocampista a pieno titolo.

Il Napoli parte bene, ma è l'Atalanta ad andare in vantaggio dopo soli 6' grazie a uno spunto di Zapata che entra in area di rigore e serve Malinovski. La reazione degli azzurri c'è e potrebbe portare quasi subito al pareggio, ma sul rasoterra di Mario Rui proveniente da sinistra, Lozano con la porta spalancata davanti non riesce a deviare il pallone. E' il Napoli a trovare il gol del pareggio al 40' grazie ad una fiammata di Malcuit sulla destra. Il francese cede la palla a Mertens che a sua volta serve Zielinski. Il polacco conclude una prima volta ma Musso respinge e sulla ribattuta del portiere trova la via del gol.

La ripresa si apre con un insperato gol del vantaggio di Mertens. Ma per la squadra di Spalletti quello della vittoria è solo un miraggio. L'Atalanta comincia a macinare il suo gioco e si riversa nella metà campo avversaria. Gli attaccanti di Gasperini sembrano non avere la mira giusta e allora in soccorso arrivano i difensori e i centrocampisti per ribaltare la situazione. Al 20' è addirittura Demiral, lanciato da Toloi sulla destra a presentarsi davanti a Ospina e a trafiggerlo con un tiro in diagonale. Sei minuti dopo ci pensa Freuler a deviare in rete un passaggio di Ilicic. Il Napoli le prova tutte, ma il divario fisico e atletico fra le squadre si fa ancor più evidente. Nel finale Malcuit e soprattutto Petagna vanno vicini al gol, ma l'Atalanta chiude la partita e si prende la vittoria.

I nerazzurri sgretolano il mito Mourinho

L'Inter conquista la quarta vittoria consecutiva (la settima compresa la Champions) in campionato e lo fa senza patire grandi sofferenze, quasi in scioltezza, travolgendo quel che resta di una Roma sbagliata e troppo brutta per essere vera. Una squadra che, fra errori, incertezze e confusione, appare sempre più in difficoltà, facendo presagire un'altra stagione di transizione. La presenza in tribuna di Francesco Totti rende ancora più amara e nostalgica la serata per i tifosi giallorossi.Simone Inzaghi, che all'Olimpico rinuncia a Lautaro, punta tutto sull'ex giallorosso Dzeko e su Correa. La prima volta da avversario del piacentino nello stadio che lo ha consacrato allenatore di grido era finita male: con la sconfitta, da ex, contro la Lazio. Ma stavolta non 'concede' il bis. Anzi.

Questa volta stravince, guidando una compagine cinica, in grado di produrre un gioco lineare ed essenziale, favorita da errori marchiani della retroguardia avversaria. Basta un quarto d'ora all'Inter per griffare la sfida dell'Olimpico, grazie anche una gentile concessione di Rui Patricio che, sulla parabola arcuata di Calhanoglu dalla bandierina, trova il modo di farsi passare il pallone fra le gambe, sul primo palo. Per la Gialappa's sarebbe stato il più classico "gollonzo", per la Roma è un pugno allo stomaco. Il portiere romanista era sì coperto ma il suo tentativo di intervenire risulta assai goffo, oltre che autolesionista. L'Inter ringrazia e intasca il gol del vantaggio.

Passano altri 9' di nulla della Roma e Dzeko, che romanista non lo è più ormai da mesi, trova il più classico dei gol dell'ex, firmando il 2-0: il turco Calhanoglu entra in area e serve rasoterra il bosniaco che, senza alcun problema, insacca il 2-0. Tutto troppo facile per l'Inter che, oltre a essere forte, penetra con estrema facilità fra le linee difensive avversarie. La Roma ha una fiammata poco dopo la mezz'ora con Vina (poco prima, però, Dzeko aveva sfiorato pure il 3-0), ma al 39' incassa ancora: bel cross di Bastoni dalla sinistra, Vina sbaglia la copertura e si fa anticipare da Drumfies che insacca di testa.

Nella ripresa Inzaghi, visto che la Roma non si desta, comincia a pensare alla sfida contro il Real Madrid di Champions e toglie sia Barella che Correa (risentimento muscolare), inserendo i due cileni Alexis Sanchez e Arturo Vidal. La Roma risponde con Bove al posto di Kumbulla. La squadra di José Mourinho continua a rimanere senza idee e appare assolutamente impotente di fronte ai campioni d'Italia. Fra i 50 mila dell'Olimpico non sono pochi quelli che, intorno all'ora gioco, preferiscono tornare a casa. Il secondo tempo, a parte una bella conclusione di Zaniolo - che poi verrà ammonito e dunque squalificato - e i fischi a Dzeko, sostituito, offre nulla.

Rossoneri in totale relax con la Salernitana

Il Milan batte 2-0 la Salernitana nel primo anticipo della 16esima giornata della Serie A e torna al primo posto, da solo, in attesa della sfida tra Napoli e Atalanta. I rossoneri archiviano la pratica con i campani, fanalino di coda, in meno di 20 minuti. La formazione allenata da Pioli sblocca il risultato al 5' con Kessie, che gira di sinistro il cross basso di Leao: 1-0. Il raddoppio arriva al 17' con Saelemaekers. Il belga riceve palla nella zona destra dell'area di rigore, si accentra e incrocia di sinistro: 2-0, game over. Il successo consente al Milan di salire a 38 punti, con 2 lunghezze di vantaggio sul Napoli che stasera riceve l'Atalanta nel big match della giornata.

Al 5' accelerazione di Leao che va sul fondo e mette al centro un rasoterra che trova Kessié pronto a incrociare sul palo lontano per l'1-0. Insiste il Milan, Bakayoko pesca Brahim Diaz sul secondo palo, la conclusione in scivolata termina sull'esterno della rete. Infortunio per Pellegri, al suo posto Krunic. Al 18' Leao verticalizza per Brahim Diaz che scarica a Saelemaekers, il belga con un tiro a giro da posizione defilata beffa il portiere e poi va ad esultare mostrando al pubblico una maglia di Kjaer la cui stagione è praticamente conclusa a causa di un grave infortunio. Poco dopo mani tra i capelli per Leao che da buona posizione spreca. Si fa vedere la Salernitana con un rasoterra di Zortea a lato. Affondo di Florenzi e tacco di Brahim Diaz, Leao non ci arriva per un soffio. Destro incrociato di Krunic, Belec salva in corner. Ancora Zortea dalla distanza, Maignan blocca senza problemi. Nel finale di tempo Leao al centro per Kessié, il tiro sfiora il palo.

Doppio cambio per Pioli al rientro in campo, entrano Messias e Bennacer per Leao e Bakayoko. Per i campani fuori Di Tacchio, entra Kastanos. Fraseggio Florenzi-Messias con cross dell'ex Roma al centro per Kessié in ritardo d'un soffio. Triplo cambio per la squadra ospite dentro Kechrida, Duric e Bonazzoli per Zortea, Simy e Ribery. Il Milan inserisce Ballo Touré per Theo Hernandez. Al 65' destro di Florenzi deviato, palla fuori a portiere battuto. Ci prova Messias di sinistro, è bravo Belec a salvarsi in tuffo. Imbucata di Bennacer per Brahim Diaz, il portiere in uscita bassa sventa il pericolo. Applausi per Kessié, al suo posto Tonali. Ultimo cambio della Salernitana con Jarozynski per Ranieri. All'80' leggerezza della difesa campana e palla sul dischetto per Brahim Diaz che calcia a lato. Fucilata di Tonali dalla distanza, palla fuori non di molto. Nel recupero occasione per Jarozynski che dal limite dell'area calcia alto. E' l'ultimo spunto della partita, finisce 2-0 per il Milan alla 12esima vittoria in campionato.