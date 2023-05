Secondo posto o fuori dalla Champions? Ecco cosa può succedere alla Juve

Il Napoli ha già festeggiato il suo terzo scudetto, mentre prosegue la corsa per la Champions League. La Juve ha vinto d'autorità la scontro diretto con l'Atalanta ed è volata al secondo posto da sola e con un vantaggio di 2 punti sulla Lazio e 3 sull'Inter. La squadra di Allegri deve affrontare ancora la Cremonese, l'Empoli, il Milan e l'Udinese, ma tra i bianconeri e la qualificazione per la prossima Champions League c'è ora solo il responso della Corte d'appello Federale.

L'udienza prima della fine del campionato

Il Collegio di garanzia dello Sport ha pubblicato, in 75 fitte pagine, le motivazioni della sentenza del processo alla Juve sul "caso plusvalenze" e così entro 15 giorni cioè prima della fine del campionato 2022/23 si potrà tenere l'udienza davanti alla Corte d'appello Federale per una nuova valutazione, con saranno possibili conseguenze anche in ordine alla sanzione di -15 punti inflitta alla società bianconera.

L'apporto causale dei singoli amministratori

Il 20 aprile scorso il Collegio aveva disposto l'annullamento con rinvio per la Juve - cui sono stati temporaneamente restituiti i punti - e per alcuni dirigenti e amministratori senza delega e confermato invece le condanne per l'ex presidente Andrea Agnelli, l'ex a.d. Maurizio Arrivabene, l'ex ds Fabio Paratici e Federico Cherubini, rilevando l'esistenza di comportamenti non corretti "sistematici e ripetuti", "frutto di un disegno preordinato di alterazione delle operazioni di trasferimento", con "chiari effetti ..anche sulla sua leale partecipazione alle competizioni sportive". Il Collegio ha sostanzialmente confermato l'impianto accusatorio, partendo dalla legittimità riconosciuta della riapertura del processo, ribadendo poi l'illecito sportivo (il famoso articolo 4) e sottolineando una preordinata modalità di violazione delle regole: per la precisione una "voluta e reiterata alterazione delle evidenze contabili per effetto di numerose plusvalenze i cui valori erano fittizi".

Le responsabilità dei dirigenti senza delega e il -9

La motivazione è nelle mani dei legali della parti, i quali avranno tempo un paio di settimane per preparare il nuovo giudizio davanti alla Corte, che avrà una composizione diversa rispetto a quella che aveva pronunciato il giudizio lo scorso gennaio. Il punto chiave è la determinazione dell'apporto causale dei singoli amministratori, non adeguatamente motivata nella sentenza della Corte. Bisogna ridefinire le responsabilità dei dirigenti senza delega. Una sorta di assist verso il ritorno al -9. Tuttavia, per i giudici dell'ultimo grado della giustizia sportiva vanno rimodulate le responsabilità relative agli "amministratori privi di deleghe della Juventus" con un effetto che può anche rimbalzare sull'entità della penalizzazione per il club.

Una sanzione "contenuta"

"Il Collegio ha svolto una analisi molto approfondita distinguendo la posizione degli amministratori con deleghe operative da quelli senza specifiche deleghe - spiega l'avvocato Cesare Di Cintio, specializzato in diritto dello sport -. Ha respinto i ricorsi dei primi, ritenendo motivata la decisione, ma ha accolto quelli dei secondi per carenza di motivazione. Ciò significa - secondo il legale - che la loro posizione dovrà essere vagliata dalla Corte, la quale potrà giungere a una pronuncia di colpevolezza solo se sarà in grado di motivarne adeguatamente la responsabilità. Tutto ciò - conclude - lascia spazio a una differente valutazione in termini di sanzione complessiva che potrebbe risultare contenuta rispetto alla decisione impugnata".

La decisione autonoma dell'Uefa

Bisognerà quindi aspettare un paio di settimane per il prossimo atto di una vicenda apertasi oltre un anno fa e che resta aperta a molte soluzioni. In ballo c'è la partecipazione o meno della Juve alle competizioni europee, tema sul quale però, una volta concluso il percorso della giustizia sportiva italiana, potrà dire la sua anche l'Uefa. Il rischio è restare fuori dall’Europa almeno un anno. Superare il Siviglia nelle semifinali e vincere l’Europa League non cambierebbe niente per i giudici di Nyon, ma sarebbe fondamentale per non scontare un’eventuale squalifica tra due anni, allungando così il purgatorio.