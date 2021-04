Nuovo passo falso con la Fiorentina, nuove polemiche e insistenti voci di esonero. Andrea Pirlo torna nel mirino della critica e la Juventus potrebbe decidere di sacrificare il suo allenatore per non perdere la qualificazione in Champions League. Il pareggio di Firenze ha fatto dimenticare il successo ottenuto nel turno infrasettimanale contro il Parma, anche perché la missione Champions ha subito un nuovo rallentamento. La classifica ora recita: Inter a un passo dallo scudetto con 79 punti, Atalanta sorprendentemente seconda con 68 punti e poi Napoli, Juve e Milan insieme a 66 punti. E la Lazio è a soli 5 punti dalla "zona Champions" ma con una partita in più da giocare (il recupero contro il Torino).

Se la Juve perde a Udine via Pirlo e squadra a Tudor

In caso di sconfitta domenica in Friuli contro l'Udinese, secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa, Andrea Pirlo potrebbe essere esonerato. In panchina dalla sfida Juve-Milan del 9 maggio e per le ultime gare di campionato, andrebbe Igor Tudor, attualmente tecnico in seconda. Il futuro dell'allenatore resta in bilico, anche se il dirigente bianconero Fabio Paratici aveva dichiarato: "Se andiamo in Champions League, Pirlo resta".

Una stagione deludente

"Non sono contento di come sta andando la stagione e credo che non lo sia nemmeno la società", aveva detto l'allenatore dopo l'1-1 in rimonta a Firenze. Ma il bilancio del suo primo campionato da allenatore juventino per ora è deludente: con la Fiorentina è arrivato il quattordicesimo stop in campionato, nove pareggi e cinque sconfitte, che in 33 giornate vuol dire fallire l'appuntamento con la vittoria quasi una volta ogni due gare. I passi falsi sono troppi, anche per chi si è ridimensionato passando da puntare allo scudetto a cercare un posto per la prossima edizione della Champions League.

Il ritorno di Max Allegri

Tudor sarebbe comunque un "traghettatore" perché resta insistente la voce del ritorno di Massimiliano Allegri. "Non so ancora niente del mio futuro, ma ormai giugno sta arrivando e voglio tornare", aveva detto il tecnico toscano alla fine marzo. "Spagna o Inghilterra e magari anche Italia...", si era lasciato sfuggire. L'ipotesi Bayern Monaco invece è sfumata rapidamente. Il club tedesco sarà guidato nella prossima stagione da Julian Nagelsmann, l'attuale tecnico del Lipsia.