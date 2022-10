La Juve stende il Bologna. Atalanta prima fra le goleade di Lazio, Sassuolo e Monza

Tre gol e una prestazione maiuscola, ma contro un Bologna tutt'altro che irresistibile, per ridare un po' di smalto alla Juventus e permettere a Max Allegri di rivedere un po' di luce in un periodo tutt'altro che facile per i bianconeri. Dopo un mese a secco e l'umiliante sconfitta contro il Monza, le reti di Kostic al 24', di Vlahovic al 59' e il sigillo finale di Milik al 62' sono una boccata d'ossigeno per la squadra di casa. Ora la Juve è settima, e sette sono i punti che la separano dalla capolista.

Il primato dell'Atalanta e le goleade delle altre

L'Atalanta batte 1-0 la Fiorentina in una partita dell'ottava giornata della serie A di calcio, e torna prima in classifica pari merito col Napoli, a 20 punti. Il gol-partita porta la firma di Lookman che realizza su assist di Muriel. Gara a senso unico al Mapei Stadium, con il Sassuolo che ha travolto, per 5-0, una Salernitana stordita dalla vivacità dei giovani del club emiliano. Laurientè è stato l'autore della rete che ha aperto il festival del gol, Pinamonti ha invece realizzato il rigore conquistato da Ceide e assegnato dall'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi. Poi, nella ripresa, i sigilli di Thorstvedt, Harroui e Antistè, tutti ragazzi che Dionisi sta facendo crescere con ottimi risultati. Al punto che oggi il Sassuolo ha gli stessi punti in classifica dell'Inter, prossima avversaria dei neroverdi sabato prossimo sempre al Mapei. Funziona la cura Palladino, così arriva il blitz del Monza a Marassi, ovvero una vittoria per 3-0 sul campo di una Sampdoria sempre più in crisi. A segno Pessina e gli ex Caprari e Sensi: per la matricola brianzola sono due successi consecutivi. Prima di oggi, infatti, c'era stata dopo l'impresa contro la Juve. E' invece crisi nera per i blucerchiati, con appena 2 punti in 8 partite: le statistiche dicono che in serie A non c'è mai stato un avvio così disastroso. E' stata la quarta sconfitta consecutiva, i numeri sono impietosi: 4 gol fatti e 15 subiti. Da qui l'esonero di Marco Giampaolo, per prendere il posto del quale sono in lizza D'Aversa, che è ancora sotto contratto, e Ranieri.

Pari tra Lecce e Cremonese

Lecce e Cremonese pari e patta di rigore. A Ciofani risponde Strefezza sul finire della prima frazione, per un 1-1 dal dischetto che alla fine accontenta entrambe le formazioni. Il Lecce non riesce a sfatare il tabù del Via del Mare, dove sinora non ha ancora vinto; la Cremonese, ancora a secco di vittorie, a piccoli passi continua a muovere la classifica.

Il poker della Lazio

Il terzo successo consecutivo in campionato della Lazio (senza subire reti) maturato contro lo Spezia ha lanciato la formazione dello squalificato Maurizio Sarri verso la vetta della classifica. E' finita 4-0, con reti di Zaccagni e Romagnoli e doppietta di Milinkovic Savic. Quindi un match forse fin troppo agevole - al cospetto di uno Spezia apparso rinunciatario, ancora senza punti lontano dal Picco - per consentire di gonfiare più di tanto il petto, ma comunque utile al morale ed a raccogliere punti in vista della prossima, impegnativa, trasferta in casa della Fiorentina.