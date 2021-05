Allegri torna alla Juve, esonerato Pirlo. Rebus Inter, Spalletti al Napoli

La Juve riparte da Massimiliano Allegri. La società bianconera ha deciso di esonerare Andrea Pirlo e affidare nuovamente la squadra al tecnico toscano a distanza di 24 mesi dall'addio. Dall'estate del 2019 Allegri non aveva più allenato nessuna squadra e alla fine di marzo aveva dichiarato: "Giugno sta arrivando e voglio tornare". Secondo quanto riporta SkySport, il tecnico avrebbe chiesto e ottenuto un contratto triennale. Con la Juve Allegri ha vinto cinque scudetti e conquistato due finali Champions League. Nella stagione 2021/2022 l'allenatore toscano dovrà portare al riscatto in Italia e ad andare più lontano rispetto a un deludente ottavo di finale in Europa.

Rebus Inter

Dopo l'addio di Antonio Conte anche l'Inter si era fatta avanti per l'allenatore. L'ad Beppe Marotta, che ha lavorato bene con Allegri alla Juve, aveva il compito di convincerlo ad accettare le offerte dei nerazzurri. Secondo alcune indiscrezioni, l'Inter avrebbe preso in considerazione anche il serbo Sinisa Mihajlovic, ora al Bologna, e Paulo Fonseca che ha lasciato la panchina della Roma al connazionale Josè Mourinho.

Conte "nome nuovo" per il Real

Ma un altro addio, quello di Zinedine Zidane al Real Madrid, offre una possibilità per la panchina dei blancos. E' nota la stima di Florentino Perez nei confonti del tecnico italiano. Secondo alcuni media spagnoli (il quotidiano AS), anche Antonio Conte sarebbe finito nella lista di "Don Flo". Ma i tifosi delle merengues, dopo una stagione senza titoli e la Liga vinta dai rivali dell'Atletico Madrid, invocano il nome dell'ex attaccante Raul.

Spalletti in pole per il Napoli

C'è poi da assegnare la panchina del Napoli. Gennaro Gattuso, come annunciato da tempo, ha salutato gli azzurri e ha firmato per la Fiorentina di Rocco Commisso. Dopo la telenovela Sergio Conceicao, che dovrebbe restare al Porto, Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di puntare su Luciano Spalletti. Ma la pista Maurizio Sarri non è completamente chiusa.

Inzaghi resta alla Lazio, il Toro su Juric

Simone Inzaghi resta alla Lazio. Ha sortito esiti positivi il confronto con il presidente Claudio Lotito andato in scena ieri. Il tecnico piacentino rinnoverà per altri tre anni a circa 2,2 milioni a stagione più bonus. Anche il Cagliari va avanti con Leonardo Semplici. Il tecnico fiorentino, che ha condotto i rossoblu alla salvezza, aveva firmato un biennale dopo l'esonero di Eusebio Di Francesco. Anche il Genoa non cambia. "Rimango? Bisogna chiederlo al presidente Preziosi, io credo di sì", le parole dell'allenatore Davide Ballardini. Intanto Urbano Cairo vuole rifondare il Torino e puntare su Ivan Juric del Verona. Ma i tifosi granata chiedono la conferma di Davide Nicola.