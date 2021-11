Inchiesta Juve: scivolone in Borsa. Il Codacons: 'Retrocessione e revoca scudetti'. Arrivabene in procura

L''amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene è in procura a Torino, dove è stato ascoltato come testimone nell'ambito dell'inchiesta sui bilanci e sulle operazioni finanziarie del club bianconero, condotta dai magistrati del gruppo Economia Marco Gianoglio, Ciro Santoriello e Mario Bendoni. Nell'inchiesta, che ha per principale oggetto le plusvalenze, ci sono al momento 6 indagati, tra i quali il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il vicepresidente Pavel Nedved.

Codacons: "Revoca scudetti"

"L'impianto accusatorio è molto grave e getta una luce sinistra sugli ultimi campionati di calcio. Se la Juventus dovesse essersi illegittimamente avvantaggiata sui club rivali con operazioni di questo tipo, allora verrebbe meno la regolarità degli ultimi campionati di calcio e, come conseguenza, la Federazione e l'Authority per la concorrenza del mercato dovranno intervenire e sanzionare i responsabili. Aldilà delle responsabilità individuali, il club non potrà andare esente da punizione". Lo afferma in una nota il presidente del Codacons, Marco Donzelli, commentando il caso plusvalenze per cui la Procura di Torino ha indagato i vertici del club. "Per questo e a tutela di migliaia di tifosi presenteremo un esposto all'Antitrust e alla Procura Federale - aggiunge - chiedendo la retrocessione del club bianconero in serie B e la revoca degli ultimi scudetti vinti con l'ombra di queste operazioni potenzialmente illecite". (ANSA).

Crollo in Borsa

Fermato in Borsa a Milano a ribasso, a un teorico -7,03%, a 0,42 euro il titolo della Juventus, con l'inchiesta sui conti e l'infortunio di Federico Chiesa, per cui viene ipotizzato il rientro solo col nuovo anno. Il titolo è rientrato poi alle contrattazioni in forte discesa (-7,5%) a 0,42 euro. In calo anche le obbligazioni (-3,1% a 97,05 euro). In rialzo Exor (+1%).