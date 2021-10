Inter, finale amaro e con rissa all'Olimpico: vince la Lazio, poi è scontro con espulsione

Inizia benissimo, finisce malissimo. Per Simone Inzaghi il ritorno da avversario all'Olimpico per affrontare la Lazio, suo passato recente, ha un sapore davvero amaro. Dopo aver dominato i padroni di casa ed aver retto al loro urto per buona parte della gara, i nerazzurri crollano nel finale. Poi entrambe le parti si lasciano prendere in una rissa dopo il secondo gol dei biancocelesti, fra cartellini gialli e rossi. Proprio un brutto finale.

Grande match, pessima coda

Partono fortissimo entrambe le squadre. Si affrontano a viso aperto e nonostante il bel gioco, la Lazio non riesce mai a impensierire davvero l'Inter per tutto il primo tempo. E' una battaglia fra centrocampisti e ne esce da trionfatore soprattutto Barella, che propizierà il rigore del momentaneo 1-0 subendo un fallo durante una delle sue accelerazioni. Prima erano stati Dzeko e Perisic si erano resi pericolosi, poi è Hysaj a toccare duro Barella mettendolo a terra. Dal dischetto Perisic non sbaglia, è il 12'. Si riparte e la prima metà se ne va con l'Inter che tiene e la Lazio che fa girare palla ma stenta a pungere, tranne che per un gran bolide di Basic su sui Handanovic si supera. Si va alla pausa sull'1-0 per gli uomini di Sarri, alla ripresa la musica sembra essere la stessa, senonché al 63' Bastoni allarga un po' troppo il braccio su una palla a spiovere ed ecco il rigore per i padroni di casa. Dal dischetto Immobile va a segno. Preme la Lazio ma poi è l'Inter a riportare in avanti il suo baricentro. All'81' l'episodio che fa svoltare la gara e la trasforma in una rissa. Grande discesa offensiva della Lazio, con Immobile a battere e Handanovic a respingere, poi è Felipe Anderson a mettere in rete ma i nerazzurri protestano perché alla partenza offensiva dei padroni di casa c'era Dimarco a terra dopo essersi scontrato con Leiva. L'arbitro non aveva fischiato, lecito perciò procedere col gioco. Ma gli ospiti non ci stanno e si viene alle mani, fioccano i cartellini gialli. Qualche minuto dopo Milinkovic fa tris e da la vittoria alla Lazio, e si riaccende una tristissima rissa fino all'espulsione in lacrime di Luiz Felipe.

Spezia: tre punti d'oro

Già in una situazione preoccupante in classifica, lo Spezia di Thiago Motta non poteva più permettersi di sbagliare. E non ha sbagliato. Nella delicatissima sfida con la Salernitana, i liguri si riprendono una gara cominciata goffamente in difesa fino al gol degli ospiti con Simy al 39'. Poi la squadra di Motta si mette meglio in campo e va a segno pareggiando con Strelec al 51' e prendendosi la vittoria con la rete di Kovalenko al 76'. Tre punti che sono come ossigeno.