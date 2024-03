Caos Lazio: Sarri si dimette. Squadra in ritiro. Ecco chi può arrivare in panchina

Maurizio Sarri ha presentato alla Lazio le sue dimissioni. Sono in corso valutazioni da parte del club biancoceleste del presidente Lotito. La decisione del tecnico è arrivata dopo la sconfitta casalinga per 2-1 subita nel posticipo contro l'Udinese. Il tecnico toscano ha comunicato la sua decisione alla squadra nel primo pomeriggio. La Lazio ha accettato le dimissioni di Sarri.

Ritiro punitivo dopo quattro sconfitte consecutive

Per volontà del presidente Claudio Lotito e del ds Fabiani la squadra è in ritiro punitivo a Formello. Il ritiro dovrebbe durare fino alla sfida di sabato 16 marzo contro il Frosinone. Con l'Udinese è arrivata la terza sconfitta consecutiva in campionato (dopo quelle con la Fiorentina e Milan). La Lazio in campionato è nona a 40 punti a -11 dal quarto posto. La squadra di Sarri è stata anche eliminata dalla Champions League il ko sul campo del Bayern Monaco (3-0).

Ecco chi può sostituire Sarri

Accettate le dimissioni di Sarri, ora la Lazio sta cercando un nuovo allenatore. Secondo il Corriere dello Sport, i nomi per la panchina sono: Tommaso Rocchi, ex attaccante e già tecnico delle giovanili biancocelesti, Miroslav Klose, ex laziale. Un'altra idea è quella di Igor Tudor. Tra le ipotesi anche Cristian Brocchi e Angelo Gregucci.