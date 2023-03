Prima la vittoria della Lazio nel derby con la Roma, poi il battibecco negli spogliatoi tra il presidente biancoceleste Lotito e il tecnico giallorosso Mourinho ("Che ti guardi?". "Sei solo un ospite"). Maurizio Sarri ha scelto il silenzio ed evitato di essere coinvolto nella bagarre del post partita.

"Mourinho è un animale da spettacolo"

Ma ora e a modo suo, il tecnico della Lazio si schiera con lo "Special One" portoghese. "Lasciate stare Mourinho, è un animale da spettacolo. È una persona di una simpatia straordinaria. Poi a tirarti dentro certo storie è il numero uno ma io non voglio entrare in queste storie". Le parole del tecnico toscano durante il Gran gala dello sport di Castiglion Fiorentino.

I rimpianti di Sarri

In campionato la Lazio è seconda in classifica, ma con un ritardo di 19 punti sul Napoli capolista. Grande amarezza in Europa. La squadra capitolina prima è arrivata terza nel girone di Europa League ed è stata retrocessa in Conference League. E poi è stata eliminata dal torneo agli ottavi di finale dopo la doppia sfida contro l'AZ Alkmaar. E il tecnico biancoceleste ha tanti rimpianti: "Con i gol di Ciro (Immobile ndr) potevamo essere più avanti ma pazienza. La classifica oggi è fluida che non vi dà garanzie. Può succedere di tutto".

"Un giocatore nuovo? Lo voglio italiano"

Sul calcio italiano: "Si può discutere su quanto il calcio di club incida sul calcio italiano perché delle squadre che sono ai quarti delle Coppe di calciatori italiani ce ne sono pochi. Io ogni volta che si compra un giocatore lo voglio italiano". Poi su Lotito: "Non lo chiamo né presidente né allenatore, solo Claudio. Però da quando è senatore si vede di meno. Mi ha giurato che tornerà più spesso e io lo spero".