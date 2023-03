Le tensioni del finale di partita tra Roma e Lazio si sono trascinate anche negli spogliatoi. Finito il derby capitolino, vinto dalla Lazio per 1-0, c'è stato un battibecco animato tra Josè Mourinho e Claudio Lotito. Maurizio Sarri sarebbe passato in silenzio, ma diversamente hanno fatto i suoi calciatori con Romagnoli e Luis Alberto. Ad accendere la miccia della discussione, scatenando la replica di Mancini e gli altri. Secondo la ricostruzione di MediasetSport, il difensore laziale Romagnoli passando davanti alla porta giallorossa, avrebbe detto ad alta voce: "Ora non parlate più?". "Pezzo di m….", la replica del romanista Mancini.

"Che ti guardi?". "Sei solo un ospite".

Lo "Special One" era entrato negli spogliatoi, autorizzato nonostante la squalifica, per parlare con la squadra e uscendo ha incrociato il presidente biancoceleste Lotito che stava provando a fare da paciere tra Mancini, Romagnoli e Luis Alberto. "Che ti guardi?", ha detto il portoghese a Lotito. Immediata la risposta del patron biancoceleste: "Che guardi te, io sono il presidente della Lazio. Tu chi sei? Sei anche squalificato, qui non ci potresti stare".

L'atteggiamento dei calciatori della Lazio nel post partita

Alla discussione si sono aggiunti anche i dirigenti della Roma, tra cui Tiago Pinto, ma anche Foti, vice dello Special One, e altri giocatori, indispettiti dall'atteggiamento dei calciatori della Lazio nel post partita, i cui festeggiamenti si sarebbero protratti anche davanti la porta degli spogliatoi della Roma. Un qualcosa che, secondo il club giallorosso, non sarebbe dovuto accadere perché lasciando l'impianto, i giocatori della Lazio dovrebbero seguire un altro percorso che non prevede il passaggio davanti gli spogliatoi giallorossi. Una separazione dei percorsi dei gruppi squadra che risale ai tempi del Covid e che le società hanno mantenuto negli anni, ma non oggi.