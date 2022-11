Luka Romero porta la Lazio al secondo posto: ecco chi è il "nuovo Messi"

Le bandiere che sventolano in Curva Nord mentre Luka Romero sorride e tiene sul braccio l'aquila. Il giovane argentino è re di Roma per una notte. E' sua la rete che ha piegato il Monza e portato la Lazio al secondo posto in campionato. Per il giocatore, che compirà 18 anni il 18 novembre ed è arrivato alla Lazio nel 2021, è il primo gol in Serie A. "Un'emozione enorme fare gol all'Olimpico con questa gente. Sono felice per i tre punti. Tutta la squadra mi dà consigli, sono felice per questo, mi supportano molto, mi sento bene qui", le prime parole di Romero dopo la vittoria sul Monza.

Sarri: "Deve rimanere all'ombra"

Sarri cerca di togliere il centrocampista offensivo dai riflettori. "Di Luka Romero non parlo: lui deve rimanere all'ombra, più sta lontano dai riflettori meglio è. Non è ancora maggiorenne, ha tutto un percorso davanti", il pensiero del tecnico toscano. "Per me è importante la considerazione del mister. Stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare così - ha detto Romero -. Il miglior regalo per i miei 18 anni? Questo è il miglior regalo del mondo. Voglio salutare mia mammma e mio fratello che sta al Maiorca".

Il record nella Liga spagnola

E proprio col Maiorca Luka Romero ha stabilito un record. Il 25 giugno 2020 è sceso in campo all'80esimo minuto della partita (persa per 2-0) contro il Real Madrid ed è diventato il giocatore più giovane a esordire nella Liga. Il calciatore argentino con i suoi 15 anni e 219 giorni ha infranto un record che durava da ottant'anni (quello di Francisco Bao Rodríguez detto "Sansón" del Celta Vigo).

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il "Nuovo Messi"

E' nato in Messico e da quando è arrivato in Spagna, nel 2015, ha anche un soprannome pesante: tutti lo chiamano "El nuevo Messi". E le somiglianze con "La Pulce" non si fermano alle caratteristiche tecniche. Cresciuto giocando a pallone nella spiagge di Ibiza e nel Club de fútbol di Sant Jordi, poi è passato alla Sociedad Deportiva Formentera, il club dove aveva militato suo padre Diego Romero. Luka è arrivato in Spagna grazie a Horacio Gaggioli, l'agente che fece firmare a Lionel Messi il primo contratto con il Barcellona.

Il sogno dell'Albiceleste

E sul talentuoso fantasista veglia un certo Pablo "El Mago" Aimar, selezionatore delle squadre minori dell'Albiceleste ma soprattutto idolo d'infanzia di Leo Messi. Romero ha tre passaporti (messicano, spagnolo e argentino) ma non ha dubbi: "Mi sueño es jugar con la camiseta de Argentina". Sogno realizzato il 7 marzo 2022 con la convocazione da parte del Ct Lionel Scaloni nelle gare contro Venezuela ed Ecuador (dove però non ha giocato).