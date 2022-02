L’Inter spreca un’altra occasione: pari col Genoa e aggancio al Milan fallito

Il Milan frena ancora ma l’Inter non ne approfitta per balzare in vetta. I rossoneri pareggiano in casa con l’Udinese, i nerazzurri non vanno oltre lo 0-0 con a penultima della classifica, il Genoa, rimanendo, così, a 2 punti dai cugini seppur con una partita in meno.

Genoa aggressivo ferma l'Inter

Il Genoa impone il pareggio all'Inter che frena ancora ed esce dal Ferraris senza segnare e con un solo punto conquistato. La squadra di Inzaghi ci ha provato in tutti i modi, ma ha trovato di fronte un Genoa aggressivo e per nulla rinunciatario che se l'è giocata sino alla fine. Per i nerazzurri un brutto colpo nel giorno in cui anche il Milan aveva pareggiato, per i rossoblù un risultato che fa onore alla squadra di Blessin ma non basta per risalire ancora in classifica.

Blessin torna al 4-2-3-1 cambiando però alcuni interpreti con Destro inizialmente in panchina e Yeboah prima punta mentre Inzaghi con il consueto 3-5-2 si affida alla coppia Dzeko-Sanchez. Genoa subito aggressivo con il suo pressing alto che espone però i rossoblù a grandi rischi.

E al 3' Inter già pericolosa con Perisic da fuori area ma Sirigu blocca. I rossoblù rispondono con Portanova che calcia però debolmente e Handanovic blocca senza problemi. La gara è piacevole con ritmi alti e occasioni a getto continuo. I nerazzurri si confermano sempre pericolosissimi e Calhanoglu gira bene in area genoana di prima intenzione ma la sfera termina a lato, subito dopo risponde Gudmundsson che davanti ad Handanovic sbaglia calciando a lato ma la bandierina dell'assistente si era alzata. Il tutto già nei primi dieci minuti.



Il pressing sul portatore di palla dei padroni di casa, che inizia già dall'area nerazzurra, crea non pochi problemi ai giocatori di Inzaghi che patiscono anche la non ottima verve di Bastoni e Brozovic. Dzeko di testa prova a sorprendere Sirigu che alza in angolo ma è Melegoni ad avere la palla del vantaggio poco prima della mezz'ora grazie ad un recupero di Portanova sulla trequarti, il suo destro però viene salvato da Handanovic che in scivolata riesce a repingere e la difesa ospite poi spazza. Cala nel finale di tempo il ritmo di entrambe ma non il vento che spazza il Ferraris con violenza mente le due tifoserie, comunque soddisfatte, continuano a cantare sino all'intervallo.



Nessun cambio nell'intervallo ma dopo un buon avvio dell'Inter che conquista due angoli consecutivi il Genoa perde Maksimovic per un infortunio muscolare. Rossoblù sfortunati visto che poco dopo perdono lo stesso Cambiaso che salvando su Calhanoglu si infortuna al ginocchio sinistro ed è costretto ad uscire in barella. Sugli sviluppi dell'angolo D'ambrosio di testa colpisce la traversa poi la difesa spazza salvando. L'Inter è sempre più pericolosa ma colleziona soprattutto angoli mentre il Genoa spezza l'assedio al 25' con Melegoni che apre per Calafiori la cui conclusione colpisce l'esterno della rete.



Per Inzaghi è il momento di cambiare e il tecnico nerazzurro inserisce Vidal e Lautaro Martinez (otto partite senza gol) per Calhanoglu e Sanchez. E Lautaro impegna subito Sirigu che alza in corner. Nel finale di tempo altra girandola di cambi con Amiri e Rovella per il Genoa, Vecino e Dimarco per l'

Inter che continua a collezionare angoli. Entra anche Caicedo, in prestito proprio dal Genoa all'Inter e fischiatissimo dai tifosi di casa.

Ma non basta alla squadra di Inzaghi che nonostante un assedio continuo negli ultimi minuti e ben 15 angoli totali non va oltre lo 0-0 per quello che è il 9 punto nelle 7 gare del girone di ritorno. Solo applausi invece per il Genoa che conquista il quinto pareggio consecutivo.

Ancora una frenata nella corsa scudetto del Milan

Dopo lo stop esterno contro la Salernitana, il Milan frena ancora nella corsa scudetto. A San Siro è l'Udinese a fermare la squadra di Pioli sull'1-1: al vantaggio di Leao, risponde Udogie e i rossoneri non vanno oltre i 57 punti in classifica. Secondo punto consecutivo per i friulani dopo il pari con la Lazio. Cioffi schiera l'ex Deulofeu con Beto, ma non rischia dal 1' il recuperato Pereyra. Pioli deve fare a meno dello squalificato Bennacer e in attacco conferma la fiducia a Giroud. La rete dell'1-0 però è del solito Leao: al 28' assist di Tonali, il portoghese vince il duello fisico con Becao e batte Silvestri.

È l'ottavo gol stagionale in Serie A di Leao che per la quinta volta stagionale ha sbloccato il risultato in campionato. Nella ripresa l'Udinese protesta: contatto tra Tomori e Beto che reclama un rigore. L'arbitro e il var non intervengono. Cioffi corre ai ripari: dentro Udogie e Pereyra, fuori Makengo e Zeegelaar. Più qualità per i friulani che iniziano ad occupare con più continuità la metà campo del Milan. Al 59' ci prova Arslan con un destro ad incrociare che sfiora il palo alla sinistra di Maignan. Ma il pareggio dell'Udinese è solo rinviato ed è merito dei due cambi di Cioffi. Al 66' rovesciata di Pereyra e tocco vincente sotto porta di Udogie: il Milan protesta, ma il var non ravvisa falli di mano.

Si tratta del nono gol con calciatori subentrati per l'Udinese che è primo in questa speciale classifica.Il Milan reagisce: Brahim Diaz scodella per Leao che salta Silvestri ma non Marì che di testa salva il risultato. Poco dopo altre due chance: prima per Romagnoli che viene murato da Silvestri, poi per Leao che al momento del tiro è chiuso da Becao. Pioli manda in campo Maldini, ma è la carta della disperazione per un Milan stanco, poco lucido e che rischia la beffa finale: nel recupero Maignan salva sul tiro da fuori di Deulofeu.