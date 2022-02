Mourinho dopo il gol annullato: "Siamo piccoli, ma questo non è più calcio"

A caldo preferisce "non commentare", ma dopo il gol annullato a Nicolò Zaniolo contro il Genoa al 90' per fallo di Abraham su Vasquez rilevato dal Var dopo l'esultanza dei giallorossi per la rete che valeva una sofferta vittoria contro il Genoa, José Mourinho non resiste e dice la sua: "Non esiste coerenza arbitrale. Se il signor Abisso non ha sbagliato, ha seguito le linee guida superiori - dcie 'Mou' -. Il calcio si sta trasformando, è un altro sport. Se è così non si può dire che il Var ha sbagliato. Ma se invece hanno sbagliato, per me è un dejavu. E non è la prima volta da inizio stagione".

Uno sfogo catturato in conferenza stampa, con lo Special One che osserva: "Il calcio inventato tanti anni fa, il gioco del popolo e che il mondo ama, è cambiato. È un altro sport, il calcio di una volta non c'è più. Se quello è un fallo, il gioco non è più lo stesso, non è più il calcio. Dobbiamo trovare un altro nome, non chiamiamolo più calcio, football o soccer come dicono in America".

Anche se subito dopo Mou ammette che "Abisso ha fatto una buona gara", poi sbotta sottolineando che "agli occhi del potere la Roma è piccola. Come si può cambiare questa cosa? Non lo so". Un'amara riflessione, non tanto per il gol annullato ma per l'espulsione di Nicolò Zaniolo subito dopo, per proteste, e qui Mourinho torna lo stesso di sempre visto che denuncis. "Se Zaniolo giocasse con Juve, Milan o Inter sarebbe stata la stessa cosa? - sottolinea - Zaniolo è stato espulso perché ha detto tre volte 'che c… hai fischiato tu'. Non ha insultato nessuno, non ha insultato lui, o la mamma, cosa che in campo facciamo tutti".

"Ho detto ad Abisso - continua Mourinho -, 'se sono l'arbitro capisco la frustrazione del gol annullato al 90', non al 5'. Tu gli dai il giallo, zitto ho fischiato ed è finita la storia. Quel rosso Lautaro, Ibra o Chiellini in casa loro non lo avrebbero preso. Serve sensibilità, maturità. Questo siamo noi, siamo piccolini". "Secondo me Abisso, se dimentico questa situazione, ha fatto una buona partita - conclude il portoghese - Non ha sbagliato lui, hanno sbagliato i dottori che decidono le regole". Zaniolo ha lasciato il campo lasciandosi andare a un lungo e plateale sfogo che potrebbe costargli più di una giornata di squalifica, anche se qui Mourinho è certo: "No, perché non ha fatto niente.

Ha solo detto 'che c… hai fischiato tu'. Decideranno i dottori del calcio".