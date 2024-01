Dal trionfo in Conference a "non mi chiamo Harry Mourinho Potter": la storia dello Special One a Roma

La prima Conference League della storia conquistata nel maggio del 2022, la finale di Europa League persa il 25 maggio del 2023 e due sesti posti in campionato e quindi nessuna qualificazione in Champions League. Ma anche numerose polemiche con i vertici della Uefa e con gli arbitri italiani che gli sono valse lunghe squalifiche sia in Serie A che in Europa. Josè Mourinho non è arrivato a festeggiare il triennio in giallorosso e la sua parabola sulla panchina della Roma si è chiusa mestamente con l'esonero.

L'entusiasmo del popolo giallorosso

Un'avventura che era cominciata sulle ali dell'entusiasmo, quando nel maggio del 2021 Dan e Ryan Friedkin erano andati personalmente a Londra e lo avevano portato nella Capitale con il loro aereo privato per ufficializzarlo, tra l'euforia dei tifosi, come 60esimo allenatore nella storia della società. Fortemente voluto dalla dirigenza statunitense: contratto da 7 milioni netti l'anno più bonus per il ritorno in Italia dopo l'addio di 11 anni prima all'Inter e le esperienze con il Real Madrid e in Premier League. Il rapporto tra il lusitano e la società, iniziato come un amore travolgente, è sempre stato costellato di alti e bassi. Totalmente passionale è, invece, la speciale relazione coltivata dallo "Special One" con la calda tifoseria romanista che lo ha osannato e anche seguito nelle sue invettive contro "il sistema" e gli arbitri.

Il trionfo in Conference e le lacrime: "Vincere e fare la storia è speciale"

All'inizio quella del portoghese è stata una cavalcata vincente. Prime partite con risultati incoraggianti, sempre se meglio in Europa che in Serie A, la stagione del debutto giallorosso si chiude con un deludente sesto posto in campionato, cancellato però dalla vittoria del 25 maggio della Conference League contro il Feyenoord: è la terza delle coppe in ambito continentale, ma per la Roma un traguardo di fatto inedito e per questo super celebrato. "Vincere è sempre bello, ma vincere con la Roma scrivendo la storia è speciale", dice il portoghese in lacrime. Dopo aver scritto il suo nome sulla prima edizione del nuovo trofeo, Mourinho taglia anche un traguardo personale: è il primo tecnico a vincere tutte e tre le attuali competizioni Uefa.

Dybala per l'attacco e la finale persa di Europa League

Mourinho fa sbarcare a Roma Paulo Dybala, che veste la maglia giallorossa dall'estate 2022: un altro salto di qualità anche in termini di immagine, anche se la stagione parte sempre senza lampi in campionato. Ma il portoghese riesce a riportare la squadra in finale, stavolta di Europa league: il miracolo però non si ripete, la Roma a Budapest a maggio 2023 non ripete il miracolo: i giallorossi perdono la finale contro il Siviglia ai calci di rigore tra le polemiche per la direzione arbitrale dell'inglese Anthony Taylor. "You’re a fucking disgrace, man!", che tradotto significa: "Sei una fo...ta disgrazia!", le dure parole del portoghese. Ma proprio le vistose proteste dell'allenatore creano un polverone che si conclude con una squalifica per Mourinho. Forse è in quel momento che i rapporti tra tecnico e Friedkin iniziano ad incrinarsi.

Arriva Lukaku, ma la stagione inizia malissimo

Il terzo anno si apre con aspettative più alte: arriva in estate l'attaccante Romelu Lukaku che, nelle intenzioni della società insieme ad altri acquisti, dovrebbe garantire il salto di qualità della squadra. Ma l'avvio di stagione è deludente: 5 punti in sei partite, e Mourinho ammette: "La peggior partenza della Roma da quando ci sono i tre punti ma anche la peggior partenza della mia carriera". I risultati però sono al di sotto delle aspettative. La media punti di Mourinho crolla. La Roma perde le ultime due partite, il derby con la Lazio in Coppa Italia e viene eliminata e la partita con il Milan. "Alcuni pensano che mi chiami José Harry Mourinho Potter, il livello di aspettativa è altissimo", aveva detto il portoghese prima della sfida con il Milan. "

Il quinto esonero in carriera per lo Special One

La Roma scivola al nono posto e ha un ritardo di 5 punti sulla Fiorentina quarta (22 sull'Inter capolista) ma la corsa per la Champions League è complicata data la concorrenza. Arriva quindi l'esonero. "E' necessario un cambiamento immediato", sostengono i proprietari Dan e Ryan Friedkin. Il tecnico portoghese che lascia dopo 138 partite, di cui 68 vittorie, 30 pareggi e 40 sconfitte. Per Mourinho si tratta, di fatto, del quinto esonero in carriera dopo quelli al Manchester United, al Tottenham, i due al Chelsea e quello al Real Madrid.