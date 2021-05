Non solo Mourinho: ecco il valzer delle panchine per la Serie A 2021-22

Josè Mourinho è stato il primo grande colpo del mercato degli allenatori. Lo "Special One" portoghese ha aperto le danze, ma c'è tanto fermento tra le panchine della Serie A. Con lo scudetto già vinto dall'Inter prima del termine dell'attuale stagione non corre pericoli Antonio Conte. "C'è un sogno per l'anno prossimo. Sarebbe veramente straordinario vincere lo scudetto anche l'anno prossimo perché vorrebbe dire portare all'Inter la seconda stella", ha detto l'ad dell'Inter Beppe Marotta. Ma Mourinho e Conte sono forse le uniche certezze.

Juve o Real per Allegri. Rischia Pioli

Cresce l'attesa per il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juve. Ma il tecnico toscano potrebbe finire in Spagna al Real Madrid per sostituire "Zizou" Zidane. Il piazzamento finale del Milan potrebbe far saltare la panchina di Stefano Pioli. Paolo Maldini lo considera intoccabile, ma ci sono varie alternative. La prima è rappresentata da Maurizio Sarri. L'alternativa è Christophe Galtier, tecnico del Lille.

Sirene inglesi per "Gasp" e Simone Inzaghi

Dopo un'altra stagione straordinaria l'Atalanta potrebbe perdere Gian Piero Gasperini corteggiato dal Tottenham. E in Premier League, al Leicester City, potrebbe finire anche Simone Inzaghi. I tifosi della Lazio invocano un rinnovo del contratto che tarda ad arrivare. Dopo l'ottimo campionato con il Sassuolo anche Roberto De Zerbi potrebbe lasciare la Serie A e allenare all'estero. La trattativa con gli ucraini dello Shakhtar Donetsk va avanti.

Fonseca: "Non è un addio alla Serie A"

C'è poi Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese a fine stagione lascerà la Roma per lasciare il posto a Mourinho, ma potrebbe restare in Serie A. "Mi piace allenare in Italia e il calcio italiano. Non so se questo è un addio al campionato, dipende dalle opportunità. Vedremo", il sibillino commento di Fonseca.

Idea Spalletti per il Napoli

Secondo alcune indiscrezioni, anche il Napoli vorrebbe puntare su "Inzaghino" per la prossima stagione. Ma in cima alla lista del presidente Aurelio De Laurentiis ci sarebbe Luciano Spalletti. Il tecnico toscano è pronto a tornare in panchina dopo l'esonero con l'Inter del maggio 2019.

Gattuso alla Fiorentina

E Gennaro Gattuso? La rinascita del Napoli e la corsa verso la zona Champions hanno messo in difficoltà ADL che da tempo ha deciso di non confermare l'ex milanista. Il tecnico calabrese dovrebbe allenare la Fiorentina. Il presidente Commisso avrebbe abbandonato la pista Sarri per affidare a Gattuso la rifondazione viola dopo la tormentata stagione e l'alternanza Iachini-Prandelli-Iachini.