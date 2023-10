Napoli, spunta la "clausola esonero" per Garcia. De Laurentiis prenota Conte

L'avventura di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli sembra destinata a concludersi a breve. Secondo Il Mattino, De Laurentiis è "deluso e amareggiato" per le ultime prestazioni della squadra e soprattutto la sconfitta interna rimediata contro la Fiorentina. Ad "ADL" non sarebbero piaciute anche altre gare: la sconfitta con la Lazio dell'ex Maurizio Sarri, la sconfitta con il Real Madrid in Champions League e i pareggi con Genoa a Bologna (e le successive polemiche tra Osimhen e Garcia). "Ripartiamo da qui, bravi tutti" aveva twittato il presidente dopo Bologna.

La tentazione Conte con il Decreto Crescita

Ma ora Aurelio De Laurentiis ha seri dubbi sull'opportunità di andare avanti con Rudi Garcia e pensa di dare un taglio netto alla situazione, procedere con l'esonero del tecnico francese e affidare la panchina a un altro allenatore. Secondo alcune indiscrezioni De Laurentiis avrebbe già cominciato il casting tra gli allenatori al momento potenzialmente disponibili. In cima alla lista di "ADL" ci sarebbe Antonio Conte. Secondo MediasetSport, la società azzurra potrebbe sfruttare il Decreto Crescita per avere Conte, ma gli effetti "scatterebbero a inizio novembre, quindi un eventuale cambio in panchina sarebbe molto più conveniente tra un mese". Forse alla prossima sosta del campionato nella seconda metà di novembre.

1 /172 Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Antonio Conte (foto Ansa) Previous

La "clausola esonero" per Garcia

La società vuole attendere le prossime partite, in campionato e in Champions League, per decidere se dar vita a una svolta radicale o se continuare il rapporto con il tecnico scelto da De Laurentiis. Secondo il Corriere dello Sport, nel contratto di Rudi Garcia c'è una clausola che aiuterebbe il Napoli in caso di esonero: nonostante un accordo triennale, se il tecnico fosse esonerato entro il 30 giugno percepirebbe i circa 3 milioni di stipendio sino a fine stagione senza che il club azzurro sia costretto a pagargli anche le restanti due stagioni.

Le ribellioni di "Kvara" e Osimhen

A parte i risultati (il Napoli è quinto in classifica con 14 punti), sembra che Garcia non sia riuscito a creare un rapporto di fiducia reciproco con i calciatori. I casi delle "ribellioni" di Kvaratskhelia, di Osimhen e, per ultimo, di Politano, che durante la partita con la Fiorentina ha anch'egli platealmente contestato la sostituzione, dimostrano che il clima idilliaco che si respirava lo scorso anno è solo un pallido ricordo. Allora per il momento si continua con Garcia al timone, ma non è da escludere che lungo il cammino che porta , in caso di nuovi, clamorosi rovesci, la decisione di voltare pagina possa essere affrettata.