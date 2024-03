Ritorno di Sarri al Napoli? De Laurentiis durissimo: "E' un perdente"

Il sogno del Napoli di raggiungere i quarti di finale di Champions Leaguie svanisce a Barcellona e De Laurentiis è già al lavoro per costruire un nuovo progetto. Il presidente azzurro deve partire necessariamente dall'allenatore. "ADL" ha difeso la scelta di Francesco Calzona ("Lo conosco da tantissimi anni ed è una persona affidabilissima ed è proprio per questo che mi sono affidato a lui") ma difficilmente lo confermerà al termine dei quattro mesi di contratto.

"Dimissioni? No, ti devi assumere le tue responsabilità"

Esce dalla lista dei nomi anche Maurizio Sarri, indicato da Luciano Moggi come il più accreditato per occupare la panchina del Napoli della prossima stagione. Il ritorno del tecnico toscano sotto il Vesuvio va escluso dopo le dure parole di Aurelio De Laurentiis sul suo addio improvviso con dimissioni dalla Lazio. "Mi hanno molto stupito, credo che nella vita dopo le prime esperienze che ti qualificano come un professionista - ha detto il presidente del Napoli - e quindi non sei più agli albori della tua professionalità tu ti devi assumere le tue responsabilità che derivano da una tua accettazione".

"Sarri è un perdente"

"Se tu hai accettato un determinato ruolo - ha proseguito ADL - e stai in una determinata società, nel bene e nel male tu devi portare a termine il tuo impegno: sia contrattuale, sia per rispetto dei tifosi, sia per rispetto dei giocatori e della società che ti ha messo sotto contratto. Chi dà le dimissioni alla fine è un perdente".