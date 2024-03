Il Napoli cerca la terza vittoria consecutiva in campionato per poi affrontare martedì 12 marzo il Barcellona in una partita che vale la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Un risultato positivo rafforzerebbe le speranze di conferma di Francesco Calzona come allenatore per la prossima stagione. Ma è solo una delle ipotesi sul futuro della panchina azzurra.

Tre nomi nella lista di De Laurentiis

Secondo il sito specializzato Calciomercato.com, Aurelio De Laurentiis avrebbe in mente tre opzioni: Antonio Conte, Stefano Pioli e Vincenzo Italiano. Conte, attualmente senza squadra, è un vecchio obiettivo di "ADL" ma non si è mai concretizzato. Pioli ha un contratto con il Milan sino al 30 giugno 2025 e spera di andare avanti con i rossoneri, mentre la conferma di Vincenzo Italiano alla Fiorentina è legata ai risultati in Serie A e al raggiungimento della fina di Conference League.

1 /99 Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Maurizio Sarri (Ansa) Previous

Moggi: "Vuole Sarri"

Ma secondo Luciano Moggi il vero obiettivo del presidente del Napoli è Maurizio Sarri. Durante la trasmissione Si Gonfia la Rete, l'ex dirigente ha detto: "Era fin troppo evidente che De Laurentiis stava pensando a Sarri. E' stata una mossa giusta quella di prendere Calzona, se avesse preso un altro allenatore doveva esonerare il terzo allenatore in un anno". Calzone ha ricoperto il ruolo di vice-Sarri ad Avellino, Verona, Perugia, Empoli e infine a Napoli. L'ipotesi di un ritorno di Sarri a Napoli è concreta dopo la stagione non facile che sta vivendo alla Lazio. "Può darsi che il ciclo sia finito", le parole del tecnico toscano dopo la sconfitta col Bayern Monaco e l'eliminazione dalla Champions League.