Il Napoli cala il poker e vola in testa. A Torino un finale pirotecnico: con la Lazio è pari

Il ciclone Napoli sul campionato. La squadra di Spalletti naviga a forza 4 in testa alla classifica, cinque partite e cinque vittorie, con una facilità di gioco e di gol che ne fa al momento una serissima candidata al titolo. Simbolo della macchia da gol azzurra è Osimhen, per tutto lo scorso campionato nel limbo del campione pronto ad esplodere e quest'anno, sotto la guida di Spalletti, incontenibile. Suo il gol che apre il 4-0 alla Samp, un bis rispetto all'identico risultato di lunedì in casa Udinese; sua la doppietta che segna la serata, e con un altro gol annullato per fuorigioco. Fabian Ruiz e Zielinski completano la festa partenopea.

In ogni caso, tutto facile per il Napoli che impone la proprio legge anche al Ferraris sconfiggendo 4-0 la Sampdoria a pochi giorni dal successo identico al Friuli. Per gli uomini di Spalletti, mai nessun tecnico aveva iniziato la stagione così sulla panchina del Napoli, si tratta della quinta vittoria nelle prime cinque gare che vale il primo posto in solitario a punteggio pieno. D'Aversa e la sua Sampdoria hanno provato a fermare gli azzurri cadendo dopo tre risultati utili consecutivi, ma la resistenza dei blucerchiati è durata veramente poco e il successo degli ospiti è ben più netto di quanto racconti il risultato finale.

Un Napoli straripante e dominante con Osimhen in giornata di grazia che ha fatto impazzire i difensori di casa ma è stata tutta la squadra di Spalletti a girare come un perfetto orologio. Sincronismi impeccabili per una formazione schierata con il tridente, Insigne, Osimhen e Lozano e con la conferma in mediana di Anguissa.

Finale pirotecnico e la Lazio raggiunge il pari

Per un quarto d'ora il Torino ha assaporato aria d'Europa e di quinto posto, poi l'ex Immobile ha riportato i granata con i piedi per terra: al Grande Torino con la Lazio finisce 1-1. Juric allunga a tre la striscia di risultati utili di fila e si gode altri miglioramenti dai suoi, in primis da Pjaca al secondo gol consecutivo. Sarri, invece, si salva all'ultimo respiro, con la sua Lazio che ancora non convince appieno.

Linetty per l'infortunato Praet e Mandragora per Lukic, per il resto è lo stesso Toro che ha espugnato Reggio Emilia: Juric sceglie la strada della continuità e per nove undicesimi conferma la squadra che ha offerto la miglior prestazione della sua gestione. Niente derby in famiglia per i Milinkovic-Savic, con Vanja che difende i pali della porta granata ma con il biancoceleste Sergej che parte dalla panchina. Sarri segue i suoi dalla tribuna perché squalificato (al suo posto il vice Martusciello), oltre alla novità Marusic, Akpa-Akpro e Cataldi l'allenatore lancia Moro: il classe 2002, dopo gli spezzoni a gara in corso, è all'esordio da titolare.