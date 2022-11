L'Udinese gioca da leone, ma non basta: il Napoli vince e allunga la sua fuga

Il Napoli batte 3-2 l'Udinese nel primo anticipo del sabato della 15/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Maradona' della città partenopea. Per gli azzurri in gol Osimhen al 15', Zielinski al 31' ed Elmas al 58', per i friulani a segno Nestorovski al 79' e Samardzic all'82'. Undicesimo successo di fila per gli azzurri in fuga, sempre più primi con 41 punti. I bianconeri restano invece fermi a quota 24 in ottava posizione.

Undicesima vittoria consecutiva

