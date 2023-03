Continua la marcia trionfale del Napoli. La Viola batte il Lecce. Alla Samp la sfida salvezza contro il Verona

La Samp batte il Verona per 3-1. Il Napoli continua la sua tronfale marcia verso lo scudetto battendo il Torino. La Fiorentina piega il Lecce.

Continua la cavalcata del Napoli

La marcia trionfale del Napoli non si ferma nemmeno a Torino: i soliti Osimhen e Kvaratskhelia trascinano i partenopei e Ndombele mette la firma sul poker finale. Spalletti festeggia al Grande Torino a fortissime tinte azzurre, Juric colleziona la sua sconfitta più pesante alla guida dei granata. Spalletti lancia ancora una volta i titolarissimi, senza pensare minimamente al turnover: in attacco insieme alla coppia d'oro Osimhen-Kvaratskhelia gioca Lozano, i tre di centrocampo sono i soliti Anguissa, Lobotka e Zielinski. Come terzino sinistro c'è Olivera e non Rui, completano il quartetto Di Lorenzo, Rrahmani e Kim. Juric riserva un paio di sorprese: Ilic e Buongiorno partono dalla panchina, in mediana giocano Ricci e Linetty mentre Rodriguez si abbassa nel terzetto difensivo, lasciando spazio a Vojvoda sulla corsia mancina. Gravillon vince il ballottaggio con Djidji, il tridente è quello annunciato con Vlasic e Radonjic dietro a Sanabria. Sugli spalti ci sono anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, oltre agli ex granata Gian Piero Ventura e Alessio Cerci. Il Napoli parte fortissimo, il Toro patisce un po' l'emozione: i granata sbagliano una rimessa laterale e Rodriguez è costretto a chiudere in scivolata sul tiro a botta a sicura di Lozano, dalla bandierina la traiettoria di Zielinski trova la testa di Osimhen per il vantaggio immediato. La rete subita scuote la formazione di Juric, Meret interviene maldestramente sul tentativo di Ricci da fuori e Sanabria piomba sul pallone vagante, colpendo clamorosamente il palo. Ci provano anche Vlasic, Vojvoda e ancora il centrocampista ex Empoli, la squadra di Spalletti si salva e supera il momento di maggiore pressione dei padroni di casa. Al 35', la nuova disattenzione del Toro: Linetty atterra Kvaratskhelia in area di rigore, lo stesso georgiano realizza il penalty e firma il raddoppio. L'inerzia della sfida è cambiata, Spalletti vuole chiuderla subito e i suoi hanno un ottimo approccio alla ripresa. E il tris è immediato: tacco di Kvaratskhelia, cross di Olivera sul secondo palo e testa di Osimhen per lo 0-3. Juric cerca le contromisure inserendo Djidji, Ilic e Buongiorno, la sua squadra non ne ha più e Ndombele, al primo pallone toccato dal suo ingresso in campo, deposita in rete l'assist di Osimhen. Spalletti concede la standing ovation al nigeriano, la sfida scivola via senza grandi emozioni: il Napoli fa altri tre passi verso lo scudetto, aspettando Inter-Juve i partenopei sono a +21 sui nerazzurri. Il Toro si ferma dopo due vittorie di fila, ma la corsa all'Europa resta aperta.

Fiorentina-Lecce 1-0

La Fiorentina non si ferma più: contro il Lecce arriva la quarta vittoria di fila in campionato dopo quelle contro Verona, Milan e Cremonese che le permette di risalire in classifica fino al 9/o posto, agganciando Torino e Bologna a quota 37 punti. Non solo: con l'1-0 odierno la squadra viola centra il settimo successo consecutivo considerando anche i tre di Conference League con il Braga e l'andata e il ritorno con il Sivasspor che sono valsi la qualificazione ai quarti di finale. Un momento davvero d'oro per Vincenzo Italiano e i suoi che capitalizzano al meglio l'autorete di Gallo propiziata nel primo tempo da un cross di Saponara e un affondo di Nico Gonzalez. Continua invece quello negativo per il Lecce che incassa la quarta sconfitta di fila senza segnare: la zona rischio è lontana ma Baroni dovrà approfittare della sosta per correre ai ripari. Il forfait in extremis di Luka Jovic, indisponibile per un attacco influenzale che lo ha colpito durante la notte ha portato Italiano a rilanciare Kouamé in attacco dopo le recenti esclusioni: l'ivoriano (che non ha sfruttato fino in fondo la chance) è stato inizialmente preferito a goleador di coppa Cabral, alle sue spalle Gonzalez, Barak (preferito a Bonaventura) e Saponara che ha vinto il ballottaggio con Ikoné. Il turnover del tecnico viola ha riguardato anche la difesa (dentro Biraghj, squalificato in Conference, e Igor) ma non la mediana dove sono stati confermati Amrabat (gigantesco) e Mandragora. Nel Lecce scelte scontate da parte del fiorentino Baroni: l'unico cambio rispetto alle previsioni l'impiego di Gonzalez al posto dell'ex Maleh, in avanti fiducia a Colombo sostenuto da Strefezza e Di Francesco. Il vantaggio della Fiorentina è arrivato al 27' come premio di una gara fino ad allora gestita con ordine e padronanza, senza correre rischi: cross di Saponara sul secondo palo e Gallo, nel tentativo di anticipare Gonzalez, ha deviato il pallone in porta in scivolata, beffando il proprio portiere. Lo stesso Falcone, appena chiamato dal ct Mancini in Nazionale, aveva deviato poco prima un gran tiro di Saponara dalla distanza: l'arbitro Abisso però inspiegabilmente non ha ravvisato il tocco assegnando il rinvio dal fondo fra le proteste viola. Nei primi 45' il Lecce al di là di qualche ripartenza non ha mai impegnato Terracciano: il primo intervento del portiere viola è stato a inizio ripresa quando ha sventato un affondo di Di Francesco. Pericolo scampato per la Fiorentina che contro un avversario mai incisivo (neppure i cambi sono serviti) ha badato a gestire il prezioso vantaggio, anche per dosare le forze, cercando il raddoppio con Gonzalez (proteste per un contatto con Umtiti in area pugliese) e Kouamé e sfiorandolo nel finale con il neo entrato Bonaventura e un inesauribile Amrabat. Alla fine il Franchi, pure stavolta pieno (quasi 35.000 spettatori), ha tributato un'ovazione alla propria squadra.

La Samp cala il tris

Termina un intenso, emozionante "lunch match" tra Sampdoria e Verona. Vincono 3-1 i blucerchiati in una gara dai mille ribaltamenti. Primo tempo dominato dai padroni di casa che si portano sul doppio vantaggio grazie alla doppietta di Gabbiadini, prima abile a spedire in rete un pallone vagante, poi straordinario nel sinistro dal limite. Ripresa, invece, nettamente di marca ospite: il Var annulla due gol a Gaich, entrambi per fuorigioco.

La rete della speranza scaligera arriva, così, troppo tardi con la deviazione di Faraoni sulla sponda ancora di Gaich. Proteso alla disperata ricerca del pareggio, il Verona si scopre e apre al contropiede letale della Sampdoria che trova il terzo gol con Zanoli, pronto da due passi sulla fuga con assist di Jesè Rodriguez. Il successo dei ligure apre una piccola speranza, portando a nove i punti da recuperare sulla zona salvezza. Stop pesantissimo, invece, per il Verona che non sfrutta la chance per accorciare sullo Spezia e resta a -5 dal quartultimo posto.