Calciopoli, l’inchiesta di Report che può riaprire il caso. Cellino, i faldoni bruciati, Moggi e il giallo della chiavetta

"Ho portato le voci di chi è intercettato, di quello che dicono. Di 170mila intercettazioni solo 25 riguardavano la Juventus”. Sono le parole di Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, a Report. La trasmissione di RaiTre si concentra sullo scandalo di calciopoli, che squassò il calcio italiano nel 2006. La Juventus fu retrocessa in Serie B e privata di 2 scudetti dai processi sportivi.

"Io non ho ricevuto alcuna chiavetta, altrimenti lo avrei detto forte e chiaro, informando subito l'autorità competente". Il ministro dello Sport Andrea Abodi, ospite di Radio anch'io sport (Rai Radio 1), ha smentito di essere tra i destinatari della chiavetta usb, contenente le intercettazioni di Calciopoli, che l'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi ha detto di avergli inviato, così come al presidente del Coni Malagò ed a quello della Figc Gravina. Della vicenda si occuperà questa sera la puntata di Report.

Intanto fanno già discutere le anticipazioni della puntata, in particolare un’intercettazione tra l’arbitro Massimo De Santis e l’ex designatore Paolo Bergamo. La telefonata risale al 20 aprile del 2005 dopo la gara Juventus-Inter, vinta per 1-0 dai nerazzurri con un gol di Cruz è diretta da De Santis, “Comunque Paolo, l’importane è che questa è andata bene, sennò sai che casino che succedeva”, le parole del direttore di gara, condannato dalla giustizia sportiva perché legato al 'sistema' targato Moggi e Juventus.

Ma ci sono anche le affermazioni dell'ex presidente del Cagliari e attuale numero uno del Brescia Massimo Cellino su ciò che accadde nel 2006. Nel video diffuso come anticipazione, Cellino (che all'epoca dei fatti aveva assunto la guida pro tempore della Lega calcio, sostituendo il dimissionario Adriano Galliani) ammette: "Insieme ad altri 7- 8 presidenti, io ero il più giovane, cercavo di tenere la baracca in piedi. Ho iniziato a pulire tutte le schifezze che c'erano, non sapevo da dove iniziare". Poi il passaggio più clamoroso: "Avevo un contenitore con tutti i dossier: chi era iscritto con una fideiussione falsa, chi si scaricava come Irpef il trasporto...andammo nel piazzale giù di sotto, c'era un bidone di ferro e con trielina facemmo bruciare tutto. L'indomani la Finanza tornò e non trovò quel che cercava. E io non c'ero neanche".

Il massimo dirigente del Brescia parala anche della richiesta di candidatura a presidente della Regione Sardegna che gli fece Berlusconi. "Mi chiama Berlusconi, racconta Cellino a Report, mi dice che dovevo assolutamente candidarmi contro i comunisti, tutte cazzate. Gli dissi che un presidente di una squadra di calcio non avrebbe dovuto avere colore politico. In campionato intanto perdiamo tre partite di seguito con arbitraggi devastanti, una roba vergognosa. Vado poi a Roma a casa di Berlusconi, ci siamo io, Pisanu (allora ministro dell’Interno, ndr) e Berlusconi stesso. Lui mi ripete che mi devo candidare, gli rispondo che gli arbitri ci stavano massacrando. Berlusconi allora guarda Pisanu e gli dice “Ministro, chiami Carraro, gli arbitri devono essere giusti con il Cagliari. Pisanu gli risponde “chiamo Moggi che è meglio”. Berlusconi mi guardò e diventò bianco…”