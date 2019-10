Il francesi lo definisco un "coup de sang". Nervi che saltano anche a campioni con tanta esperienza come Franck Ribéry. Dopo tanti applausi e complimenti, la stella francese conosce la sua giornata più nera da quando è arrivato in Italia per difendere i colori della Fiorentina. Prima la sostituzione e poi l'espulsione nella bagarre esplosa dopo il fischio finale della gara persa 2-1 contro la Lazio.

La sostituzione e le spinte al guardalinee

La miccia l'ha accesa Vincenzo Montella. Intorno alla mezz'ora del secondo tempo della gara, ancora ferma sull'1-1, lo ha richiamato in panchina. Increduli i tifosi e deluso "Scarface", che aveva dato a Chiesa l'assist del momentaneo 1-1. All'uscita dal campo di gioco, il fuoriclasse francese ha ignorato Montella. Ma poi la "bomba Ribery" l'hanno fatta esplodere le decisioni dell'arbitro Guida nel finale di gara. Il fantasista viola, furioso per le scelte arbitrali, ha spintonato il guardalinee Passeri poco prima di imboccare il tunnel degli spogliatoi. Inevitabile l'espulsione.

Ribery: "Ero molto nervoso e dispiaciuto"

Franck Ribéry ha scelto il suo profilo Twitter per chiedere scusa: "Mi dispiace molto, chiedo scusa ai miei compagni, al mister, ai tifosi. Chiedo scusa anche al signor Passeri perché a fine partita ero molto nervoso e dispiaciuto e spero possa comprendere quale era il mio stato d'animo". "Io vorrei sempre stare in campo e dare una mano ai miei compagni, perché sono venuto a Firenze per questa città e questa società - proseguito il 36enne attaccante francese - Mi aspetto per la Fiorentina più attenzione, attenzione che viene data agli altri club, per il grande lavoro che stiamo facendo ogni giorno tutti quanti insieme".

Montella: "Sono contento che abbia ancora questa adrenalina"

La Fiorentina e il francese attendono ora una maxisqualifica. Rischia fino a 4 giornate di squalifica (scrive La Gazzetta dello Sport). Intanto Montella cerca di sedare sul nascere il "caso" della sostituzione di Ribery. "Lo vedevo stanco da qualche minuto, per questo l'ho tolto - ha spiegato l'allenatore viola -. Si è arrabbiato? Non ho visto, me l'hanno detto dopo, sono contento che abbia ancora questa adrenalina e questa voglia di giocare".

Commisso: "Ha sbagliato, ma aveva ragione"

Il presidente Commisso condanna solo in parte la reazione di Ribery. "E' stato nervoso e ha sbagliato, anche se aveva ragione", il commento del patron italoamericano. "Non mi è piaciuto affatto quel che è successo, credevo che dopo la partita con il Napoli avevamo finito con certi arbitraggi. E' un po' scandaloso quello che è successo", ha aggiunto il presidente della Fiorentina.