Riparte la Serie A. Inter favorita, occhio a Milan e Lazio. Come sarà il Napoli senza Spalletti?

Al pronti e via si sta come al calciomercato dei sogni nelle campagne d’estate. Possono vincere tutti e chiunque può coltivare nelle spire dell’incrollabile fede il suo pezzetto di paradiso, perché la realtà deve ancora venire. Poi, però, qualche verdetto pende già lo stesso sul capo. A cominciare da quello sui pronostici, che lascia il tempo che trova, è vero, ma qualcosa dice. L’anno scorso c’era totale convergenza. Un solo nome: Inter. Non lo facevano solo i migliori opinionisti. Lo ripetevano persino i maghi, gli astrologi, gli stregoni che leggevano le palle di vetro. Anche gli algoritmi avevano lasciato ai posteri l’identica sentenza. Si sa come è andata, ha vinto il Napoli, anzi ha stravinto, e i nerazzurri sono arrivati terzi, beneficiati per di più dal siluramento della Juve finita nelle code dell’Europa. A guardare bene, il verdetto non era così astruso, perché l’Inter era davvero la squadra più forte della serie A: le combinazioni da Champions League, che aveva dirottato altrove le ambizioni di Inzaghi, e il miracolo di gioco e di idee degli azzurri di Spalletti avevano ribaltato i pronostici. Certo, Giuntoli e De Laurentiis avevano assemblato una compagine di assoluto valore, forte in tutti i reparti e con il valore aggiunto di Oshimen, che tutti noi avevamo ampiamente sottovalutato. Ma alla fine, che piaccia o no, quell’errore resta negli annali.

Inter favorita per lo scudetto

Adesso si riparte. Dal 19 agosto ricomincia il campionato. Il giochetto si ripete e anche la musica non è cambiata. I bookmakers hanno già lanciato l’Inter nell’Olimpo, la Snai l’ha data a 3, con Milan Napoli e Juventus a debita distanza, all’incirca nell’ordine indicato. Poi l’algoritmo Opta ha già stilato la classifica finale, che è più o meno la stessa: prima Inter, seconda Napoli, terzo Milan e quarta Juventus. E a onor del vero non sono valutazioni del tutto così campate in aria. L’Inter ha perso qualche elemento (Dzeko, Lukaku, Brozovic, Skriniar e Onana), ma ha tenuto gli uomini più forti e ha allestito un centrocampo di grande valore e perfettamente idoneo al gioco di Inzaghi, con l’aggiunta di Frattesi, elemento di corsa inserimenti e gol, che si adatta su misura agli schemi interisti. Ha sostituito il calante Brozovic con Calhanoglu, già testato con ottimi risultati nella stagione scorsa. Arnautovic al posto di Lukaku può essere un’incognita, prima di capire quanto possa adattarsi ai movimenti di Lautaro, ma l’ultimo "Big Rom" non era più da tempo quell’iradiddio che ha portato per mano i nerazzurri a conquistare l’ultimo scudetto. La difesa è ancora da completare e Thuram deve ancora inserirsi. Al netto di tutto resta comunque la squadra più forte e anche noi la vediamo favorita.

Napoli più prudente con Garcia, occhio al nuovo Milan

Anche perché il Napoli, checché se ne dica, ha perso la sua guida ideologica oltre a Kim rimpiazzato da Natan, e Garcia lo sostituisce solo nei numeri - 433 tutt’e due - ma non certo nelle idee. Sarà una squadra molto più prudente e contropiedista, che rischia di perdere l’afflato e gli automatismi che l’avevano elevata non solo nel gioco sopra tutti. Noi non la vediamo più sinceramente così dominante come l’anno scorso. Sul Milan è difficile dare un giudizio. Cacciati via Maldini e Massara, sostituiti da Furlani Moncada, ha ceduto Tonali e ha ribaltato l’undici di Pioli con 8 acquisti. Cambia modulo: 433 al posto del 4231. A centrocampo Krunic, Reiynders, Lofutur Cheek, ma occhio a Musah, giovane innesto che dà garanzie di atletismo e fisicità, i deficit più gravi della passata stagione. Davanti Chukwueze, con Pulisic pronti a subentrare, l’eterno Giroud e Leao. Alla resa dei conti potrebbe essere il Milan il vero rivale dell’Inter.

La Juve impegnata solo nel campionato, Lazio nelle prime quattro

La Juventus ha il vantaggio di potersi concentrare solo sul campionato. Altri vantaggi non ne vediamo. Figlia di un’altra campagna acquisti demenziale, targata Allegri come quella dell’anno scorso, ne riproduce gli stessi marchiani errori. Probabilmente darà via Chiesa per prendere il trentenne Berardi, attaccante dimezzato né carne né pesce, che non è una punta e non è un centrocampista. Se arriverà Lukaku, la vediamo ancora peggio, perché "Big Rom" ha il problema del peso, e senza Conte che lo obbligava a mangiare come voleva lui e lo sottoponeva a allenamenti intensissimi, considerati precedenti dello staff di Allegri è destinato a stare più in infermeria che in campo. Infine ha regalato il suo centrocampista più forte, l’unico regista che aveva, Rovella, alla Lazio: un suicidio. Al contrario di Opta noi vediamo la Lazio nelle prime quattro. Ha preso Castellanos, Isaksen (altro ottimo acquisto a dare vivacità sulle fasce), lo s incolato Kamada inseguito dal Milan di Maldini, e appunto Rovella, oltre a Pellegrini, una riserva che però conosce già i meccanismi di Sarri.

Atalanta mina vagante, Mourinho può fare miracoli con la Roma

Dietro di loro c’è il mucchio di squadre in corsa per l’Europa su cui spicca ovviamente l’Atalanta. Ha venduto a peso d’oro Hojlund, ha scommesso su de Ketelaere e Scamacca e rinforzato il centrocampo con Bakker. E’ una mina vagante, come sempre, come tutti gli anni da quando c’è il "Gasp". Potrebbe anche arrivare nelle prime quattro. La Roma ha perso Matic, ma Sanchez è un ottimo acquisto. S’è accollato il peso morto Paredes, ma con Aouar, Pellegrini e Cristante non vediamo proprio che spazio possa avere. Mourinho può fare miracoli con questa rosa. In sintesi, Inter favorita, alle sua spalle il Milan e poi il gruppo con Lazio, Atalanta, la Roma e in teoria la Juve (anche se noi non ci crediamo).

La Fiorentina si è rinforzata, il Cagliari si salverà grazie a Ranieri

Subito dietro la Fiorentina, che ha lavorato bene quest’estate. Lucas Beltran, Parisi e Nzola, che aveva già giocato nello Spezia con Italiano, sono ottimi acquisti oltre che assai funzionali. Da valutare l’incognita Arthur. Bologna, Torino, Sassuolo sono le classiche squadre della zona di mezzo. Senza infamia e senza lode. Per la lotta alla salvezza dovremmo togliere tranquillamente il Cagliari, che può vantare l’atout Ranieri, grande cuore di Roma che sa tirar fuori le barche dai mari più procellosi, uomo di saggezza e di coraggio, una garanzia a occhi chiusi. Si è molto indebolito l’Empoli, il Lecce ha perso Hjulmand, il Verona ha venduto ma non ha comprato quasi niente e il Frosinone cerca di rinforzarsi con le giovani promesse che aspetta dalla Juventus. Ci sembra meglio piazzato il Genoa. La Salernitana ha soldi e potenzialità per tirarsi fuori dalle secche. Quelle che rischiano di più secondo noi sono l’Empili e il Frosinone, poi il Lecce e il Verona.