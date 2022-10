La Juventus può sorridere, Allegri ritrova due stelle: ecco chi può rientrare con l'Empoli

Oltre alla fiducia ritrovata per la vittoria nel derby, Massimiliano Allegri può sorridere per altri due motivi: Chiesa e Pogba, infatti, continuano a migliorare. C'erano anche loro tra le immagini della doppia seduta svolta dai bianconeri alla Continassa, con la squadra che si sta avvicinando all'appuntamento di venerdì sera, l'anticipo all'Allianz Stadium contro l'Empoli prima dell'assalto al Benfica per salvare il posto in Champions League.

E per l'attaccante potrebbe addirittura arrivare la prima convocazione: sarebbe un qualcosa di simbolico, più che un ritorno a disposizione vero e proprio, dal momento che Chiesa è fermo dallo scorso gennaio per il grave infortunio al legamento crociato del ginocchio. Già respirare l'aria del campo e dello Stadium, però, sarebbe un enorme passo avanti nel percorso di recupero, con l'obiettivo di mettere nelle gambe i primi minuti tra le ultime gare di ottobre e le prime di novembre, giusto prima della sosta per il Mondiale.

Ed è lo stesso obiettivo di Paul Pogba, il quale a differenza di Chiesa spera ancora di partire per il Qatar con la sua Nazionale. Il francese ha lavorato parzialmente insieme al resto del gruppo, anche il suo ginocchio sta dando segnali confortanti e il rientro è sempre più vicino. E magari già la trasferta di Lisbona contro il Benfica fissata per martedì prossimo può essere una tappa fondamentale per il centrocampista.

Per due recuperi ormai imminenti, però, ci sono altri due infortunati: a Di Maria, infatti, si è aggiunto Bremer. Entrambi hanno accusato problemi muscolari tra la gara esterna contro il Maccabi e il derby di sabato contro il Toro, per loro se ne riparlerà per la seconda settimana di novembre. Nella migliore delle ipotesi potrebbero farcela per il derby d'Italia contro l'Inter, in programma il 6, oppure tra l'Hellas Verona e Lazio. Si valuterà come procederanno nelle rispettive tabelle riabilitative, mentre Allegri vuole rivedere lo stesso spirito mostrato nella stracittadina già venerdì sera: per la Juve è una tappa fondamentale per capire se il peggio è davvero passato.