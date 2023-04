La rivoluzione di Pioli non paga: Pobega risponde a Sansone, il Bologna ferma il Milan

Sansone rovina i piani di Pioli: il Bologna ferma il Milan, costringendolo al secondo pareggio consecutivo in campionato, confermandosi tra le squadre più in forma del momento. Pobega raddrizza un match nato male, ma i rossoneri non trovano il sorpasso neppure con gli innesti dei calibri pesanti e offrono così all'Inter la chance del sorpasso al quarto posto. Le indiscrezioni della vigilia in casa Milan trovano conferme i timori pure: Pioli stravolge l'undici titolare confermando il solo Maignan tra i protagonisti della vittoria in Champions con il Napoli. Troppo importante il match di ritorno da dentro o fuori. Ma troppo importante, in chiave classifica è pure il match di Bologna, con un quarto posto e una qualificazione alla prossima Champions tutt'altro che certa.

Primo tempo

Lo stravolgimento mostra la prima crepa dopo appena 32 secondi: Barrow strappa sulla sinistra, Schouten apre a destra, dove Aebischer vince un contrasto e favorisce l'inserimento di Posch: cross basso dal fondo e Sansone anticipa Kalulu sotto misura per il vantaggio del Bologna, che si conferma squadra tra le più in palla della serie A. Motta deve fare i conti con l'emergenza: out gli infortunati Arnautovic, Cambiaso e Soriano oltre allo squalificato Orsolini. E allora il tecnico rossoblù conferma la squadra che ha battuto l'Atalanta con una sola eccezione: il rientro tra i titolari di Dominguez in mediana al posto di Moro. L'inizio è promettente, ma il Milan prende poi in mano la contesa, cercando in profondità Origi e Rebic con lanci lunghi da difesa e centrocampo. Il Bologna si allunga e perde il filo del gioco, ma soprattutto sulle seconde palle arrivano sempre primi i rossoneri, che fanno valere fisico e chili. Arrivano così le occasioni per Rebic e Kalulu, oltre a una punizione dal limite per Florenzi: Skorupski si salva, ma nulla può al 40' sulla conclusione dal limite di Pobega, che bacia il palo e si infila in rete, mentre la squadra di Motta ha una sola occasione con Aebischer, che spara alto sul contropiede aperto da Ferguson e condotto da Barrow: è parità all'intervallo.

Secondo tempo

Nella ripresa Motta cambia: alza Dominguez sulla trequarti a uomo su Vranckx e inserisce Zirkzee per Sansone e il match si riequilibra. Poi cambia anche Pioli, mettendo i calibri pesanti Leao e Diaz, oltre a Calabria e Messias e negli ultimi 20 minuti il Milan torna a fare la partita, cercando la vittoria. Due occasionissime tra il 28' e il 29', con Messias a innescare Rebic nell'area piccola, che però spedisce fuori in spaccata, e con una conclusione di Pobega deviata in angolo da Lykogiannis. A sei dalla fine, sull'asse Leao-Diaz, il Diavolo spreca un'altra occasione in ripartenza, con lo spagnolo che spara alto. Ma pure il Bologna ha un paio di ripartenze pericolose, che però getta via in fase di rifinitura. Le squadre si allungano, ma mancano le stoccate decisive. Finisce 1-1.