La Roma in quattro giorni ha perso il derby con la Lazio e pareggiato con il Sassuolo scivolando in settima posizione. Ma nella Capitale si parla solo del "tradimento" di Rick Karsdorp. A far esplodere "il caso" è stato Josè Mourinho subito dopo il pari per 1-1 con i neroverdi. "Lo sforzo della squadra è stato tradito da un atteggiamento di un giocatore non professionale. Ha tradito tutti gli altri", le parole del tecnico portoghese che non ha però fatto il nome di Karsdorp. Poi lo Special One ha rincarato la dose contro l'olandese: "Non mi è piaciuto e gli ho detto di cercare un'altra squadra a gennaio anche se sarà difficile".

Le tre "colpe" di Karsdorp

Ma che cosa non è piaciuto a Mourinho dell' "atteggiamento" di Karsdorp? Secondo il Corriere dello Sport, sono tre le "colpe" del difensore olandese, entrato nel secondo tempo al posto di Celik. E proprio al momento del cambio ci sarebbe stato il primo malcontento da parte del tecnico portoghese. Karsdorp avrebbe impiegato troppo tempo a rientrare in panchina dal riscaldamento, mettere la maglia da gioco ed entrare in campo. Poi dopo il gol del momentaneo vantaggio siglato da Abraham e mentre i compagni esultavano, il difensore è andato a parlare con Cristante forse per discutere di una situazione di gioco. Infine ha perso la marcatura su Laurentiè che ha crossato nell'area di rigore giallorossa favorendo il pareggio di Pinamonti.

L'agente: "Vogliamo spiegazioni dalla Roma"

Le parole di Mourinho non sono ovviamente piaciute all'agente del giocatore olandese che chiede spiegazioni alla Roma. "Sono sorpreso per le dichiarazioni di Mourinho", ha detto Johan Henkes alla testata olandese Nos. "Siamo stupiti anche dal fatto che tutti puntino su Rick, senza che Mourinho o la Roma ne citino il nome - ha precisato il procuratore -. Vogliamo una spiegazione dal club sulle parole del tecnico, e sul modo in cui lo ha fatto".