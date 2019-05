Fuori dalla Champions League e alla ricerca disperata di un allenatore di livello. Nella Roma è tempo di bilanci, dopo una stagione travagliata, e di rifiuti. La panchina giallorossa non la vuole nessuno. Hanno detto "no" prima Antonio Conte, che ha scelto l'Inter, poi Maurizio Sarri, sospeso tra la conferma al Chelsea (dopo la vittoria in Europa League) e la Juve, ed infine Gian Piero Gasperini che guiderà la sua Atalanta in Champions. Ma ora emergono i restroscena sulla tormentata stagione della Roma, segnata dall'esonero di Di Francesco, sostituito da Claudio Ranieri, dall'addio di Monchi ed infine dal mancato rinnovo di "capitan" Daniele De Rossi.

L'acquisto di N'Zonzi e la minaccia di De Rossi

Una inchiesta di La Repubblica rivela i malumori interni e i veleni che hanno caratterizzato una stagione fallimentare, parzialmente salvata con l'accesso alla Europa League. Presunte trame da spogliatoio orchestrate dai cosiddetti "senatori" giallorossi. I problemi sarebbero iniziati già nell'estate del 2018 con la "rivoluzione" di Monchi dopo le cessioni pesanti del portiere brasiliano Alisson (al Liverpool) e del centrocampista belga Nainggolan (all'Inter). Il ds aveva portato 12 nuovi acquisti. Tra loro il nazionale francese N'Zonzi (preso dal Siviglia). E secondo La Repubblica, De Rossi avrebbe chiesto la rescissione del contratto e poi minacciato la società di Pallotta ("Se non risolviamo la cosa vi faccio arrivare decimi").

La e mail di Ed Lippie e i malumori dei 4 senatori

A metà dicembre, dopo la sconfitta nel girone di Champions League contro il Viktoria Plzeň, preparatore atletico e uomo di Pallotta, Ed Lippie, avvisa la dirigenza che alcuni giocatori non gradiscono l'allenatore Di Francesco, il ds Monchi e il dirigente Francesco Totti. Chi sono i giocatori che chiedono queste teste? Daniele De Rossi, Aleksandar Kolarov, Edin Dzeko e Kostas Manolas. Non sopporterebbero il gioco di "DiFra", il narcisismo di Monchi ed infine la presenza di Totti e il suo legame con l'allenatore.

Il crollo in Champions e il gelo tra DDR e Totti

La crisi è aperta perché tutti vengono a sapere della e mail di Ed Lippie. Monchi avrebbe rassegnato le dimissioni, ma sarebbero state respinte. La dirigenza avrebbe chiesto al ds il famoso "piano B" (come rivelò Pallotta). Ma la situazione precipita: la Roma va fuori dalla Champions (negli ottavi con il Porto), dalla Coppa Italia (umiliata dalla Fiorentina per 7-1 nei quarti) e in campionato è quinta dopo la netta sconfitta nel derby con la Lazio (3-0). Arrivano i cambiamenti: via Di Francesco e Monchi ma anche il medico Del Vescovo ed il fisioterapista Stefanini (accusati di essere i colpevoli di una stagione con troppi infortuni). L'addio a Stefanini, molto vicino a De Rossi, sarebbe stato deciso da Francesco Totti. "E tra lui e De Rossi scende un gelo che durerà fino alla fine", scrive La Repubblica.