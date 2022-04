La vittoria della Salernitana riapre la lotta per non retrocedere: ecco chi rischia di più e perché

Un gol di Verdi all'ultimo assalto regala il successo alla Salernitana a Udine e riapre la lotta per non retrocedere in Serie B. I campani ora credono nella salvezza perché sono riusciti a raggiungere Genoa e Venezia a quota 22 in classifica. E c'è ancora da giocare il recupero coi Lagunari il 27 aprile. Il Venezia ha fatto ricorso al Collegio di Garanzia dello sport per la partita (non giocata il 6 gennaio 2022) chiedendo di rinviare la ripetizione della gara e di "annullare la decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della Figc" con la conseguenza "di disporre, a carico della Salernitana la perdita con il risultato di 3-0".

Derby e finale di stagione da incubo per la Samp

I bookmakers continuano a considerare il trio Genoa, Venezia e Salernitana destinato a scendere nella serie cadetta perché devono recuperare un buon numero di punti per salvarsi. Ma la spettro della serie B spaventa anche il Cagliari (tornato alla vittoria con il Sassuolo) e la Sampdoria (reduce da tre sconfitte consecutive, con quattro ko nelle ultime cinque gare). Proprio i doriani hanno un finale di stagione da incubo a partire dalla prossima trasferta di sabato sera a Verona. Quagliarella e l'allenatore Giampaolo hanno promesso ai tifosi una reazione già contro l'Hellas. Poi ci sarà il derby salvezza contro il Genoa e la Lazio. Ma la Samp deve affrontare la Fiorentina in corsa per l'Europa e l'Inter in lotta per loo scudetto.

La delusione di Quagliarella della Samp (Ansa)

Genoa-Cagliari è decisiva

Anche il Cagliari deve affrontare il Verona e l'Inter, ma la squadra rossoblu potrebbe ottenere i punti salvezza nei tre scontri diretti contro Genoa, Salernitana e Venezia. Mazzarri è sicuro: "Questa è una squadra che quando vede il pericolo gioca bene, dobbiamo mantenere questa tensione". Il Genoa si gioca tutto in otto giorni: Genoa-Cagliari e derby della Lanterna. Poi due scontri durissimi con la Juve (in casa) e con il Napoli.

Il Venezia è crollato, Zanetti: "Siamo una squadra capace di tutto"

Il Venezia è letteralmente crollato nella fase più delicata della stagione, le sette sconfitte consecutive pesano. "In questo momento non ci dice bene in generale, ma non mi piace parlare di sfortuna - l'analisi dell'allenatore del Venezia, Paolo Zanetti -. Come allenatore sono obbligato a valutare le prestazioni fatte, la squadra ha giocato e meritava di più". Il calendario che si prospetta non è semplice: Atalanta, Salernitana, Juve, Bologna, Roma e Cagliari. "Saranno finali, non chiedetemi con chi perché siamo una squadra capace di tutto e il contrario di tutto - ha detto Zanetti -. La classifica parla chiaro, la squadra fatica, ma sta lavorando per fare di tutto".

I tifosi della Salernitana (Ansa)

Entusiasmo per la Salernitana e 4 gare in casa

La Salernitana è migliorata tanto con la "cura Nicola". Due vittorie in trasferta con Samp e Udinese ed entusiasmo alle stelle nella tifoseria. "I nostri tifosi oggi e sempre sono fondamentali nella ricerca di centrare questo obiettivo che quando siamo arrivati sembrava utopico", ha detto il tecnico granata. E il pubblico potrebbe essere l'arma in più della Salernitana che giocherà quattro partite in casa su sei. Davide Nicola è fiducioso: "C'è ancora un abisso da colmare, non è semplice. Ma solo potercela giocare fino in fondo è un primo traguardo che abbiamo centrato. Nelle nostra situazione, bisogna ricordarci che la partita che viene dopo è sempre quella più importante".