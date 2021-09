Il Genoa ribalta il risultato: Cagliari ko per 3-2. Vincono Torino e Spezia, pari Inter con la Samp

Non mancano le emozioni nelle gare delle 15 del terzo turno di serie A, a partire dal 3-2 con cui il Genoa passa in Sardegna rimontando due gol al Cagliari. La gara si sblocca al 16′, quando Sabelli contrasta fallosamente Keita in area e dal dischetto Joao Pedro, che qualche minuto prima si era visto annullare un gol per fuorigioco, porta avanti i sardi. Il Genoa prova a reagire ma la difesa di Semplici regge bene l’urto e nella ripresa, all’11’, Ceppitelli raddoppia di testa sul corner battuto da Dalbert. Ma il Grifone non molla e tre minuti dopo, sul cross dalla destra di Cambiaso, c’è lo splendido colpo di testa in torsione di Destro che tiene aperta la gara. La rimonta del Genoa si completa con la doppia incornata di Fares, al 24′ sugli sviluppi di un angolo e poi al 33′ su un altro cross del solito Cambiaso.

Sorride anche il Toro, che supera 4-0 la Salernitana

La squadra di Juric fatica a creare, una conclusione di Singo abbondantemente a lato è il primo sussulto in 20 minuti. Il possesso palla dei granata supera il 70% ma di pericoli creati zero o quasi, Ansaldi va in gol ma sul lancio di Bremer era scattato in posizione irregolare. Poi una leggerezza di Milinkovic-Savic quasi costa cara ai granata e sull’angolo successivo è il palo a negare il gol a Di Tacchio. Singo resta il più pericoloso dei suoi (doppio colpo di testa su azione da calcio d’angolo), poi al 45′ ecco finalmente l’incornata vincente di Sanabria sul cross di Ansaldi. Nella ripresa Bremer vicino al gol di testa ma l’appuntamento è solo rinviato al 20′, quando sul secondo assist di giornata di Ansaldi trova lo stacco giusto. Nel finale c’è gloria anche per Pobega e Lukic per il 4-0 finale.

Successo in extremis al Picco per l’Udinese sullo Spezia

Liguri insidiosi nelle prime battute con un colpo di testa di Antiste che non inquadra la porta, poi su uno sciagurato retropassaggio di Salva Ferrer, Zoet esce su Pussetto, l’arbitro Guida inizialmente assegna rigore ma poi il Var lo corregge e ammonisce l’argentino per simulazione. Più incisivo lo Spezia, con Maggiore che cerca con insistenza il gol del vantaggio, poi nella ripresa grande risposta di Silvestri su Verde e Agudelo che tiene inchiodato il risultato sullo 0-0. E a un minuto dal 90′ ecco il gran gol di Samardzic che regala i tre punti ai friulani.

L'Inter non passa a Marassi: finisce 1-1

Finisce con un pari l'anticipo delle 12.30 della terza giornata di Serie A. I campioni d'Italia, avanti due volte con Dimarco e Lautaro Martinez, si sono fatti raggiungere da Yoshida e Augello. In classifica la squadra di Inzaghi è seconda a 7 punti, mentre la Samp sale a quota 2.

L'Inter passa in vantaggio al 18esimo grazie a uno splendido calcio di punizione di Dimarco, imparabile per Audero. La Sampdoria non ci sta e risponde al 35esimo con Yoshida, a segno con un tiro deviato da Dzeko. Ma i nerazzurri tornano in vantaggio prima dell'intervallo con Lautaro Martinez, grazie ad una conclusione da pochi passi su assist di Barella.

La partita prosegue equilibrata e all'inizio della ripresa arriva il pareggio dei liguri. Al 49esimo Bereszynski con un traversone pesca Augello che al volo non lascia scampo ad Handanovic.

Gli uomini di Inzaghi si sbilanciano alla ricerca del vantaggio che sfiorano più di una volta. Dzeko al 52esimo non arriva per un soffio sul passaggio di Perisic, al 56esimo altra grande occasione di Calhanoglu che spedisce fuori di pochissimo.

Anche la squadra di D'Aversa ha però le sue occasioni da rete. Al 76esimo D'Ambrosio è provvidenziale con un salvataggio sulla linea sulla conclusione in diagonale di Damsgaard. I nerazzurri perdono Sensi per infortunio. I cambi sono finiti e sono costretti a giocare in 10. La Samp prova a vincere il match con un finale arrembante ma il risultato non cambia. A Marassi finisce 2 a 2.