La nuova Roma di Mou non stecca: bottino pieno a Salerno. La Lazio ribalta il Bologna. Vince anche la Fiorentina

Alla Roma basta la rete di Cristante nel primo tempo per incominciare con tre punti un campionato che potrebbe vederla tra i protagonisti. I giallorossi, guidati dalla qualità offensiva di Zaniolo, Dybala e Abraham, hanno avuto altre occasioni anche nella ripresa, ma. per un pizzico di imprecisione e poi per la stanchezza, il raddoppio non è arrivato. La Salernitana dal canto suo ha cercato di tenere botta in difesa, ma in avanti, a parte qualche spunto di Vilhena, Bonazzoli e Candreva, non è stata quasi mai pericolosa. Anche l'ingresso di Ribery non ha inciso.

LAZIO BOLOGNA 2-1

Termina con una vittoria della Lazio per 2-1 contro il Bologna, la sfida dell'Olimpico. Dopo un avvio di match a ritmi alti, il Bologna è padrone del campo forte dell'espulsione di Luis Maximiano. Padroni di casa vicini al gol con Immobile che costringe Skorupski ad un super intervento mentre i rossoblù sfiorano la via della rete con De Silvestri che si fa ipnotizzare da Provedel. I rossoblù riescono a passare in vantaggio su rigore con Arnautovic mentre Soumaoro nel finale riceve il secondo cartellino giallo, ristabilendo la parità numerica e riaprendo di fatta la gara. Nella ripresa, la Lazio conduce in lungo e in largo la partita. Tra il nervosismo e l'intensità messa in campo dalle due squadre, Zaccagni da posizione defilata sfiora il palo ma poi la Lazio grazie all'autogol di De Silvestri riesce a realizzare la rete dell'1-1. Finale di difficoltà per il Bologna e i padroni di casa riescono a trovare la rete con Immobile che davanti a Skorupski non sbaglia, regalando così alla propria squadra la vittoria all'esordio.

FIORENTINA CREMONESE 3-2

Partite dalla mille emozioni tra Fiorentina e Cremonese. I viola sembravano aver in pugno l'incontro dopo il primo tempo chiuso in vantaggio di un gol e di un uomo. Merito delle reti di Bonaventura, a cui aveva risposto Okereke, e di Jovic, oltre all'espulsione di Escalante. Gli ospiti, però, sono sempre rimasti in gioco e nella ripresa riescono a trovare il pareggio con Buonaiuto. Quando ormai il pareggio sembra cosa fatta, è la Fiorentina a trovare il definitivo vantaggio con Mandragora che beffa Radu con un traversone all'apparenza innocuo.

SPEZIA EMPOLI 1-0

Finisce 1-0 la sfida fra Spezia ed Empoli allo Stadio Picco! Dopo che i padroni di casa erano andati in vantaggio nel corso del primo tempo, l'Empoli ha provato nella ripresa ad agguantare il pareggio, mantenendo, per lunghi tratti, il controllo del gioco, ma gli uomini di Gotti sono stati molto bravi a chiudere bene tutti gli spazi difensivi.