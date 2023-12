La Supercoppa italiana a metà gennaio in Arabia, ma c'è il "caso Napoli"

La Supercoppa italiana "si giocherà in Arabia Saudita il 18 e 19 gennaio per quanto riguarda le semifinali e il 22 gennaio la finale". Dopo le polemiche delle ultime settimane per gli slittamenti imposti dal Paese ospitante, sono state fissate le date per il torneo che presenta la nuova formula delle Final Four.

Tutte le sfide nel campo dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo

Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio saranno le semifinali del 18 e 19 gennaio. Lo stadio sarà lo stesso per tutte le gare, si giocherà nell'impianto dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, dove sarà giocata anche la Supercoppa spagnola.

De Laurentiis: "Così non mando il Napoli"

Ma le polemiche per la scelta dell'Arabia non si sono placate. "Se i campi di allenamento non sono all’altezza, non mando il Napoli", ha dichiarato il presidente Aurelio De Laurentiis.