Delusione Milan a Salerno. Vittorie esterne per Lazio, Fiorentina e Genoa

Il Milan a Salerno non va oltre il pari e con molta probabilità dice addio alle residue speranze di scudetto. Gli uomini di Pioli partono bene ma la prima occasione è per i padroni di casa al settimo con Dia che però calcia male da buona posizione consentendo a Maignan di respingere in calcio d’angolo. I rossoneri prendono però il comando del gioco e trovano il gol del vantaggio al 17esimo. Dagli sviluppi di una palla inattiva, Reijnders pesca in maniera precisa Leao, che stoppa il pallone e di controbalzo suggerisce un filtrante per Tomori che di prima intenzione incorna la sfera e batte Costil. Milan in controllo del match ma nel finale di tempo si accende la Salernitana. Al 42esimo Maignan salva in calcio d’angolo una conclusione di Mazzocchi. Sugli sviluppi del corner Fazio insacca con un perentorio stacco di testa. La prima frazione di gioco si chiude con il risultato di 1 a 1. Nelle ripresa non si ripresenta in campo Kjaer, al suo posto il giovane Simic. Il Milan prova a cercare la via della rete ma al 63esimo passa clamorosamente in vantaggio al Salernitana. Botta da fuori di Candreva, papera di Maignan e la palla si insacca. Negli sviluppi dell’azione si fa male Tomori che deve abbandonare il terreno di gioco. Al suo posto Florenzi. All’82esimo Diavolo vicino al pari ma Costil salva tutto con una doppia parata miracolosa su Jovic. Al 90esimo arriva il meritato pareggio rossonero. Jovic si libera in area di rigore, sfrutta la sponda aerea perfetta di Giroud e con un forte collo mancino trova l'angolo lontano.

MONZA FIORENTINA 0-1

La Fiorentina sbanca Monza e conferma di essere una seria candidata per la qualificazione in Champions League. La Viola parte bene e al settimo minuto passa in vantaggio. Clamoroso errore di Di Gregorio che sbaglia il rinvio e calcia addosso a Beltran, l'attaccante d'astuzia devia in rete. Un minuto dopo i toscani potrebbero raddoppiare. Ikone parte in contropiede, arriva solo davanti a Di Gregorio, lo salta e a porta vuota prova a saltare il rientrante D'Ambrosio, ma al momento del tiro gli calcia addosso e la palla va a lato. Il Monza fa molta fatica e non riesce quasi mai a concludere verso la porta avversaria. La prima frazione di gioco si chiude con la Fiorentina in vantaggio. Nella ripresa non cambia l’inerzia della partita con la Viola che controlla agevolmente i tentativi offensivi dei padroni di casa che non riescono mai a rendersi pericolosi fino al triplice fischio finale.

EMPOLI LAZIO 0-2

Dopo la sconfitta all'Olimpico contro l'Inter la Lazio si rilancia in campionato andando a vincere sul campo dell'Empoli. I biancocelesti passano in vantaggio al nono minuto. Luis Alberto dialoga in area con Zaccagni, destro salvato sulla linea da Luperto, Guendouzi risolve la mischia con un sinistro secco. Nel giro di tre minuti (tra il 22esimo e il 25esimo) Sarri perde Immobile e Luis Alberto costretti ad uscire per infortunio. L’Empoli prende il comando del gioco e si rende pericoloso al 33esimo. Grassi dalla distanza, rasoterra sporcato da Guendouzi, Provedel è preso in controtempo ma riesce ad allungarsi e toccarla oltre il palo. Un minuto dopo da corner, sinistro al volo di Maldini, Provedel reattivo.La prima frazione di gioco si chiude con i romani in vantaggio di una rete. Nella ripresa prosegue il pressing dell’Empoli alla ricerca del pari. Al 50esimo Maldini scatta palla al piede, Bastoni centra basso da sinistra, conclusione a colpo sicuro di Cambiaghi, miracolo di Provedel. Dieci minuti dopo Maldini riceve in area da Cambiaghi, si gira e esplode il sinistro, Provedel vola ed evita la rete. I toscani danno la sensazione di poter riacciuffare la partita ma al 67esimo arriva il raddoppio della Lazio. Ripartenza di Guendouzi, Caprile riesce a respingere le prime due conclusioni di Zaccagni ma deve arrendersi alla terza.

SASSUOLO GENOA 1-2

Il Genoa ribalta il Sassuolo e conquista tre punti d'oro in chiave salvezza. I padroni di casa passano in vantaggio al 28esimo con Pinamonti al termine di un contropiede perfetto. Il pari dei liguri arriva nella ripresa al 64esimo su calcio di rigore concesso per un tocco di mano di Erlic. Dal dischetto trasforma con freddezza Gudmundsson. La rete che vale il sorpasso arriva all'87esimo con Caleb Ansha Ekuban che raccoglie uno stupendo tacco di Gudmundsson, scappa via a Erlic e, una volta entrato in area, trafigge Consigli con un sinistro preciso.