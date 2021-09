Serie A: Ballardini 'Stop false partenze, ripartire dal 2^ tempo'

Il tecnico del Grifone: "So di poter contare su un gruppo di ragazzi seri" CAGLIARI (ITALPRESS) - "Possiamo essere soddisfatti per un grande successo contro una grande squadra". È raggiante Davide Ballardini, che ancora una volta, nei panni dell'ex, è riuscito a regalare un dispiacere alla sua vecchia compagine. Anche se il tecnico del Grifone non è certo tipo da accontentarsi. "Ci sono tanti motivi per sorridere oggi, ma il primo tempo ci deve far riflettere. Siamo il Genoa e non possiamo certo fare una gara del genere perché se giochiamo come abbiamo fatto nel primo tempo, non possiamo fare punti con nessuno. Poi, certo, siamo stati bravi a gestire la partita e a ribaltare il risultato, ma queste false partenze dobbiamo sicuramente evitarle". Anche in casa ligure il cantiere resta aperto, ma il successo ottenuto in Sardegna permetterà a Ballardini di lavorare con maggiore entusiasmo. "Normale che quando l'organico cambia tanto ci si debba abituare alle novità, ma so di poter contare su un gruppo di ragazzi seri. Molti sono arrivati da poco e devono trovare la migliore condizione. Siamo stati, però, bravi a dimostrare chi siamo nella ripresa e da lì dobbiamo ripartire". (ITALPRESS). gam/mra/glb/red 12-Set-21 18:44