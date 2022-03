Un gol di Torreira regala alla Fiorentina la vittoria sul Bologna

La Fiorentina torna al successo dopo aver raccolto solo un pari nelle ultime tre gare fra campionato e coppa Italia. Una vittoria meritata per i viola che dominano nel gioco e nel possesso palla ma tengono la gara aperta fino alla fine per la consueta scarsa precisione sotto porta. Troppo poco, però, il Bologna visto al 'Franchi', di fatto assente in fase offensiva e poco produttivo a centrocampo, con pochi a salvarsi fra i rossoblu'.

La partita

Al Franchi nel primo tempo il match lo fa la Viola, ma le occasioni migliori capitano ai rossoblù che centrano una traversa con Soriano e un palo con Orsolini e poi restano in dieci per l'espulsione di Bonifazi (41'). In superiorità numerica, nella ripresa la Fiorentina spinge e Torreira prima colpisce un palo e poi decide la gara in mischia (70').Grazie a questo successo la squadra di Italiano ha raggiunto la Lazio all'ottavo posto, portandosi a -1 dalla Roma