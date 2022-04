Goleada Napoli contro il Sassuolo, il Cagliari sprofonda in casa contro il Verona

Con una netta vittoria al Diego Armando Maradona il Napoli blinda la qualificazione in Champions League, vero obiettivo stagionale degli azzurri. I punti persi nell'ultimo periodo, però, restano un vero rammarico per il pubblico napoletano che aveva cullato il sogno scudetto ormai sfumato. Brutta battuta d'arresto per la formazione di Dionisi che non rovina il buon campionato finora svolto dal Sassuolo, ma che deve far riflettere l'allenatore per trovare nuove motivazioni per finire alla grande questa stagione.

Il match inizia subito in discesa per i padroni di casa che passano in vantaggio al settimo minuto con Koulibaly. Il raddoppio arriva al 15esimo con Osimeh. Al 19esimo minuto arriva il tris di Lozano che chiude il match. Ma gli uomini di Spalletti sono scatenati e dopo appena due minuti firmano il poker con Mertens. Nella ripresa c'è ancora spazio per le emozioni. Al 54esimo è ancora Mertens ad andare a segno per la manita. All'80 il punteggio assume proporzioni tennistiche con Rrahmani che sigla il 6 a 0. C'è però ancora spazio per il gol della bandiera del Sassuolo che arriva all'87esimo con Lopez.

Cagliari Verona 1-2

Foto Ansa

Grande delusione per il Cagliari che subisce la settima sconfitta nelle ultime otto gare. Alla Unipol Domus si impone il Verona per 2 a 1 grazie ad un'ottima prestazione. La rassicurante posizione in classifica consente ai veneti di giocare liberi mentalmente e di esprimersi con un tasso tecnico superore rispetto a quello degli uomini di Mazzarri che al contrario si mostrano da subito contratti.

Il vantaggio veneto arriva all'ottavo minuto con Barak. Il Cagliari prova a reagire e per ben due volte sfiora il pareggio colpendo la traversa. Nel finale del primo tempo (44esimo) arriva però la mazzata degli ospiti che siglano il 2 a 0 con Caprari. La ripresa si apre bene per i padroni di casa che al 57esimo accorciano le distanze grazie alla rete di Joao Pedro. Ma nonostante il dominio territoriale e l'assalto finale i rossoblù non riescono ad agguantare il pari.

A tre partite dalla conclusione del campionato la lotta per la salvezza diventa terribilmente difficile per gli uomini di Mazzarri che sono attesi dagli scontri diretti con Salernitata e Venezia (in trasferta) e alla penultima giornata dal match casalingo con l'Inter in piena corsa scudetto.