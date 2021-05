Napoli espugna Firenze, Champions sempre più vicina. Benevento pareggia col Crotone e il Cagliari è salvo

Un pareggio, per 1-1, al "Vigorito" che sa tanto di resa per il Benevento nell'ultima gara casalinga stagionale dei giallorossi contro il già retrocesso Crotone. Per i campani non è ancora detta l’ultima parola mentre il loro pareggio coi calabresi salva dalla Serie B il Cagliari che ora è matematicamente salvo. Una partita dominata dalla Strega ma rovinata all'ultimo minuto da Simy che da due passi pareggia i conti e inguaia la squadra di Inzaghi. Ora, con un meno 3 dal quartultimo posto occupato dal Torino, ai granata basta un punto martedì nel recupero con la Lazio per evitare l'ultimo posto ancora libero per la retrocessione, altrimenti il Benevento si dovrà giocare il tutto per tutto domenica in casa granata, con obbligo di vittoria.

Primo tempo

Padroni di casa in vantaggio con Lapadula ad inizio gara, con gli ospiti in inferiorità numerica dal 24' per l'espulsione di Golemic ma costantemente in partita, pur soffrendo la spinta giallorossa. Nel finale la doccia fredda. Filippo Inzaghi torna al 4-3-2-1 con Insigne e Caprari alle spalle di Lapadula. In difesa torna Letizia dal 1' così come Depaoli, c'è Barba al centro accanto a Glik, complice la squalifica di Caldirola. Serse Cosmi deve rinunciare a Messias: spazio a Ounas in attacco con Simy. In regia Cigarini, supportato da Zanellato e Benali, tra i pali invece tocca a Festa. Presto il Benevento trova il vantaggio: al 13' contropiede condotto da Insigne e conclusione di Caprari respinta dalla difesa del Crotone. Letizia cattura il pallone, lo scodella al centro per Hetemaj che appoggia per Lapadula: colpo da novanta dell'attaccante italoperuviano che fredda Festa. Giallorossi sull'1-0 e altra svolta del match al minuto 24: Golemic abbatte Lapadula al limite dell'area.

Si invoca un rigore

Il Benevento protesta invocando il rigore, ma Giacomelli assegna la punizione ed espelle il difensore ospite, poi sul calcio piazzato Caprari spreca da buona posizione. Due minuti più tardi, doppia occasione per il Benevento per chiudere i conti: prima Insigne calcia debolmente, col pallone bloccato da Festa, poi sull'ottimo suggerimento di Schiattarella centra l'incrocio dei pali.

Secondo tempo

L'inizio di secondo tempo è ancora giallorosso: prima Lapadula fa 2-0, ma in fuorigioco, poi ancora il centravanti della Strega ci prova su punizione, calciando alto. La conclusione debole di Simy è l'unico spunto di inizio secondo tempo del Crotone, mentre il Benevento prova il tutto per tutto per trovare il varco giusto. Al 24' occasione per Improta e pallone bloccato da Festa in due tempi. Quattro minuti più tardi è Lapadula a sfiorare il secondo palo col sinistro, con Festa battuto. Inzaghi nel finale gioca la carta Gaich dalla panchina, ma in pieno recupero succede l' incredibile: azione di Pereira da destra, palla dentro per Simy e 1-1 del Crotone che rovina i piani del Benevento. Al triplice fischio la rassegnazione dei padroni di casa, ora tutti in attesa di Lazio-Torino.

L'ex Quagliarella stende l'Udinese, Sampdoria vince 1-0

Un gol su rigore dell'ex Quagliarella, a 180 secondi dalla fine, permette alla Samp di passare a Udine (1-0), al termine di un match noioso e poco combattuto. Prima dell'inizio della sfida, le squadre osservano un minuto di raccoglimento per la scomparsa del saltatore in alto udinese Alessandro Talotti, morto stamani, a soli 40 anni, dopo una lunga battaglia con un tumore. Quando l'arbitro Gariglio fischia, inizia un primo tempo privo di emozioni. Le due squadre sembrano bloccate, anche se dovrebbero giocare libere da patemi essendo salve da settimane.

Un match da sbadigli

Sul taccuino in tutto il primo tempo solo tre occasioni, casuali: al 10', sugli sviluppi di corner, Bonifazi fa da centro boa e serve Pereyra, ma l'argentino spara alto da discreta posizione. Al 31' Colley liscia clamorosamente su un'imbucata di De Paul, ma Okaka, che si potrebbe involare verso Audero, rifiuta il gentile omaggio e si ingamba. Sul ribaltamento di fronte, l'unico tiro nella porta dei doriani: Gabbiadini si libera al limite e costringe Musso ad arrivarci in tuffo, con la punta delle dita. La frazione si chiude tra il trionfo degli sbadigli: senza pubblico si sono evitati almeno i fischi. Del resto, un tiro (debole) a zero nello specchio in 46' fotografa un pomeriggio da amichevole più che da penultima della massima serie. Nella ripresa il copione cambia poco: all'ora di gioco si accende Rodrigo De Paul, alla sua probabilissima ultima in Friuli. Parte appena fuori dalla propria area e raggiunge, in progressione, quella avversaria, dove salta un uomo, ma poi appoggia debolmente tra le braccia di Audero.

Rete decisiva su rigore a 2' dal termine

Un minuto dopo Gabbiadini lascia partire una staffilata che, deviata da Becao, finisce sull'esterno della rete dando l'illusione del gol: è solo corner. Alla mezz'ora si prova ancora un tango argentino: De Paul fa un'altra scorribanda sulla destra e serve il connazionale Pereyra, Bereszysnki si immola in scivolata e sventa il pericolo. A 3' minuti dal termine, la svolta, assolutamente inattesa, visto che le due squadre badavano prevalentemente a non scoprirsi: Bonifazi tocca di mano in area e causa rigore, il settimo nelle ultime otto gare contro i friulani. Quagliarella dagli 11 metri non perdona e raggiunge quota 12 centri a 38 anni. Nel recupero, Walace dal limite scalda le mani ad Audero, costringendolo alla prima, vera parata del match. Al 93' ancora Quagliarella avrebbe il colpo del ko, ma Musso lo strega da due passi.

Il Napoli espugna Firenze

Il Napoli risponde alla Juventus ed espugna il Franchi. La squadra di Gattuso batte la Fiorentina 2-0 con la rete di Insigne (56′) e un autogol di Venuti (67′), si porta a 76 punti in classifica e avvicina la qualificazione in Champions League. Poche emozioni nel primo tempo. La formazione azzurra controlla il gioco e il possesso palla e tira quattro volte verso la porta difesa da Terracciano (Dragowski out per noie muscolari). La prima chance si registra al 12′: Osimhen sfonda da sinistra e scarica su Zielinski il cui tiro centrale trova la risposta coi pugni del portiere viola. La Fiorentina però è viva e lo dimostra nella prima mezz’ora: al 13′ Vlahovic va in gol ma l’arbitro annulla per fuorigioco, poco dopo è Ribery ad affacciarsi pericolosamente dalle parti di Meret con un destro rasoterra facile da controllare. Al 33′ si accende Lorenzo Insigne che alla Fiorentina ha segnato in carriera otto reti. Ma il fantasista azzurro ha anche colpito cinque pali in stagione e il sesto arriva proprio al Franchi con un calcio di punizione che si stampa sulla traversa.



Nella ripresa, è il Napoli a partire meglio. Subito polemiche e occasioni: Ribery commette fallo su Zielinski, Abisso non estrae il secondo giallo. Poco dopo ci prova Politano: palla sul mancino, conclusione e risposta di Terracciano. Ma l’episodio chiave si verifica al 54′: Milenkovic trattiene Rrahmani che cade in area, l’arbitro Abisso concede il rigore col var. Dagli undici metri Terracciano ipnotizza Insigne che sulla ribattuta firma l’1-0. La risposta viola è affidata a Bonaventura: mancino forte da fuori area ma centrale, Meret blocca. Ma ogni tentativo degli uomini di Iachini è reso inutile dal 2-0 partenopeo: dopo un altro palo colpito da Insigne al 64′, l’azzurro inventa l’assist poco dopo per Zielinski che dal limite calcia e con la deviazione decisiva di Venuti (autogol) trova la rete del definitivo raddoppio. Ora la sfida al Verona all’ultima giornata per conquistare la qualificazione al massimo torneo continentale.