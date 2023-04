Ad Abraham risponde Saelemaekers, pari tra Roma e Milan: accade tutto nel recupero

Roma e Milan pareggiano. La cosa incredibile è che accade tutto nei minuti finali. Ad andare in vantaggio i giallorossi, ma i rossoneri agguantano subito dopo il pari.

Roma-Milan 1-1

Dopo 94 minuti di sola battaglia e poche emozioni, Roma e Milan trovano due gol in pieno recupero. Passano prima i giallorossi in contropiede grazie ad Abraham che in area finalizza la grande ripartenza di Celik. I rossoneri si fiondano in avanti alla disperata, e Leao al 97' con un cross pesca Saelemaekers dell'altra parte che pareggia di piatto. Padroni di casa ad un passo dall'impresa con oltre mezza difesa ai box e che ad inizio partita perdono anche Kumbulla. Una lotta di nervi e muscoli che la squadra di Mourinho per poco non porta a casa contro il "Diavolo" in formazione tipo. Nel primo tempo una conclusione pericolosa di Pellegrini murata da un compagno e poco altro. Niente di più nella ripresa con una sola azione importante di Saelemaekers che ha sfiorato la traversa. Tutto fino al recupero, dove Camara va vicino al vantaggio come antipasto delle due reti che poi hanno chiuso il match sul pareggio per 1-1. Uno scontro diretto per un posto in Champions che per adesso non cambia le cose: Roma e Milan già appaiate al quarto posto salgono a quota 57, l'Inter con una vittoria nella gara di domani le raggiungerebbe formando un terzetto. Ma per i nerazzurri c'è da superare l'ostacolo Lazio attualmente seconda.