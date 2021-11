Criticati e ceduti, ora c'è la rivincita di Simeone e Arnautovic. Ma la vera sorpresa è Aramu

Gli addii di Cristiano Ronaldo e Lukaku, Vlaovic con le valigie pronte, in Serie A resta solo Immobile a "segnare sempre". Ma alle spalle dell'attaccante della Lazio e della Nazionale avanzano nuovi attaccanti con tanta voglia di rivincita. L'ultimo week-end calcistico ha messo in vetrina i nuovi protagonisti di un campionato ancora quasi tutto da scoprire.

E' un "Cholito" da nazionale

A Verona è letteralmente esploso Giovanni Simeone. Il "Cholito", figlio del campione argentino Diego "Cholo" Simeone (attualmente tecnico dell'Atletico Madrid campione di Spagna) insidia il trono di re dei bomber della Serie A occupato da Immobile. Dieci gol per il laziale e mentre il "Cholito" è a quota 9 reti. Due gol alla Juve, quattro alla Lazio e poi domenica la rete pesante contro il Napoli capolista. Dopo le prime esperienze in Genoa, Fiorentina e l'addio al Cagliari, Simeone sembra essere diventato un cannoniere implacabile. E il Verona ringrazia. "Il nostro segreto? Non molliamo mai. Ora dobbiamo continuare così", la promessa dell'attaccante che sogna la convocazione nella nazionale argentina.

Marko Arnautovic (Ansa)

La rivincita di Arnautovic in Italia

C'è poi il genio ribelle austriaco Marko Arnautovic, l'attaccante che Sinisa Mihajlovic sognava per il suo Bologna. Dopo avere trascinato l'Austria alla fase finale dell'Europeo (vinto dall'Italia di Mancini), Arnautovic ha continuato a fare bene sotto le Due Torri. Un ritorno in Italia dopo l'esperienza poco fortunata con l'Inter. José Mourinho lo aveva fatto esordire nella stagione del "Triplete", ma in nerazzurro aveva totalizzato solo 53' in campo. Lo "Special one" portoghese lo aveva liquidato, definendolo uno "dalla mentalità di un bambino". Infatti, andò via. Prima in Germania (Werder Brema), poi in Inghilterra (Stoke City e West Ham) e infine in Cina (Shanghai SIPG). A Bologna sembra essersi ritrovato: un gol alla Salernitana, uno al Genoa, uno all'Empoli, uno al Cagliari e uno alla Sampdoria.

La sorpresa è Aramu

C'è poi Mattia Aramu, la sorpresa del Venezia che si permette il lusso di infliggere tre schiaffi in pieno volto a Mourinho e alla 'sua' Roma. Piemontese dal cognome sardo, cresciuto nell'inesauribile vivaio del Torino, dopo una lunga gavetta in Serie B e C è arrivato nel calcio che conta. Aramu è un attaccante esterno che si ispira a Kevin De Bruyne: ha già segnato 4 gol nelle ultime 4 partite casalinghe, regalando dolori al Torino, alla Fiorentina, alla Salernitana e domenica alla Roma. Il tutto, giocando solo 7 partite da titolare.