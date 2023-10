La storia di Scommessopoli. Il mistero Corona, chi gli dà le informazioni. I nomi nuovi e i dubbi su quelli che verranno

Dopo l’Italia, Corona, e sempre a perdere stiamo. Lui no, il re dei paparazzi, tre comparsate tv, 34mila euro e Pantalone paga. Complimenti a lui ma soprattutto alla Rai, che lo chiama, gli versa un obolo niente male e poi lo censura. Come ci ha tenuto a precisare su Instagram il Grande Regista di Scommessopoli: "Hanno preso per i fondelli voi e hanno preso per il didietro me. Ho sbagliato a venire in questo programma e a promuovere qui un’inchiesta così importante e complessa che è stata censurata. Non è stato mandato in onda un audio in cui si sentivano "Zaniolo e tre giocatori di serie A che parlavano di scommesse e tantissimi soldi".

In pratica la Rai ha preferito non dare l’unica notizia della trasmissione, come se uno pagasse per comprare un vestito e poi gli lasciasse i soldi senza prenderlo. E’ una cosa senza senso, ma è più facile farla se i soldi non sono tuoi. Quei nomi, Corona li ha fatti lo stesso a Striscia la notizia: Stephan El Sharawy (Roma), Federico Gatti (Juventus) e Nicolò Casale (Lazio). Poi parole a fiume, per raccontare come nasce lo scoop e ripetere che è il più bravo di tutti, che è pieno di soldi e non ha paura di nessuno, che è un uomo libero e a lui il mondo lo cerca per dargli notizie. Molto bene. Tutto vero. Se questo colpo l’avesse fatto qualcuno nei tempi d’oro del nostro mestiere, gli avrebbero dato un premio e gli avrebbero fatto la corte i più grandi giornali. L’avrebbero anche chiamato in tv: gratis. Ma oggi i giornali stanno morendo e la Rai non cerca notizie.

Detto questo, riconosciuti i meriti a Fabrizio Corona, cerchiamo di capire come stanno le cose. Dietro allo scoop ci sarebbe un ex carcerato che s’è fatto 12 anni di galera e adesso vive a La Spezia, Maurizio Petra, 59 anni, zio di Antonio Esposito, ex calciatore dell’Inter di Mourinho, che ha fatto per lungo tempo il factotum di Zaniolo. Esposito scommetteva forte, secondo Corona anche per conto dello stesso Zaniolo, ed era finito nei guai pieno di debiti e pestato a sangue. Lui ha paura e non fa nessuna denuncia. Ci pensa lo zio. Ma da La Spezia è facile presumere che abbiano dirottato il filone delle scommesse illegali alla procura di Torino, che già si era imbattuta su questo fenomeno nei meandri di una indagine più complessa sul riciclaggio. Solo che i magistrati risalgono a qualche nome, recuperando l’elenco dei giocatori più accaniti di questi siti.

Nicolò Zaniolo (Ansa)

Ma almeno all’inizio non hanno le prove, perché non hanno le storie. Quelle le ha Corona, che è riuscito a trovarle una dopo l’altra. E qui comincia il reality. E anche qualche problema. E’ lui che imbecca gli inquirenti, che fa il primo nome, quello di Fagioli, e poi gli altri, Zaniolo, Tonali e Zalewski. Perché è lui che ha in mano le carte. A questo punto, però, quello che sinceramente facciamo fatica a capire è lo stillicidio dei nomi, rilasciati a orologeria, con un criterio che non riusciamo a spiegarci. Sui social e nel grande mare del web da una settimana girano dodici nomi (ne girano molti di più, circa una ventina, ma 12 sono quelli che ritornano con maggiore insistenza), uno della Juve, tre della Roma, tre dell’Inter, tre della Lazio, due del Milan. Ebbene, la cosa strana è che, senza considerare Fagioli, i 6 calciatori citati da Corona sono tutti dentro questi elenchi. Che potrebbe anche essere solo una coincidenza, pur se un po’ strana.

Ma proviamo a pensare male, e visto che quei nomi sono esatti, lo siano anche gli altri. E allora qual è la logica per cui ne vengono buttati in pasto alcuni e altri risparmiati? Cos’è, solo business, niente di personale? Tu mi dai dei soldi e io ti faccio i nomi? E per averli tutti devi alzare la posta? In una telefonata registrata al giornalista del Corriere che glieli chiedeva, Corona rispondeva: se mi dai 300mila euro te li dico. Tifo? Lui è per sua ammissione uno sfegatato interista, e guarda caso mancherebbero all’appello proprio i nerazzurri, sempre che quei famosi elenchi che girano nel web non siano fake news. Ma questa del tifo, mi pare sinceramente la risposta più stupida. Ne esistono altre? Non so. Il caso di Vallettopoli potrebbe far nascere anche cattivi pensieri, e però questa ipotesi la scartiamo a priori, perché non vogliamo immaginare Corona così malato da ricascarci.

La verità è che per ora è impossibile capire che cosa ci sia davvero dietro a questo stillicidio. Tanto più dopo la comparsata nella trasmissione della De Girolamo, dove ci sono stato tre passaggi poco felici, che hanno confuso ancora di più le idee. Il primo riguarda le offese senza senso rivolte a Spalletti, una reazione esagerata e scomposta alle accuse del ct. La seconda è quando a un certo punto mentre parla di Zaniolo, accenna a qualcosa di uguale e parallelo, ma dice subito: «di questi però non voglio parlare e non mi interessa». Perché due pesi e due misure se è la stessa cosa? Ma forse non è il mestiere della De Girolamo fare domande a un ospite strapagato. E infine le pesanti allusioni verso Francesco Totti, per una storia per la quale è già stato completamente prosciolto, cioè neanche mandato a processo. Un suo amico di infanzia aveva scommesso grazie a dei soldi che gli aveva regalato.

Dov’è il reato? Dov’è la colpa? Ma questa intemerata di Corona, seguita a quella contro Spalletti, fa sorgere l’ultimo dubbio, che il re dei paparazzi qualche volta si faccia trascinare un po’ troppo dalle antipatie (e quindi anche dalle simpatie) personali. Allora, la domanda è d’obbligo: premesso che fino adesso le sue notizie sono state ampiamente confermate, siamo sicuri che sia sempre tutto oro colato quel che dice? Basta un innocente mandato alla gogna o un colpevole protetto e nascosto per far crollare tutto il castello.