Vialli un anno dopo. Bergomi: "Poteva essere il Ct della Nazionale"

Per capire, davvero, l’affetto e l’emozione che circondano ancora oggi, un anno dopo la sua morte, Luca Vialli, occorre partire due giorni prima della “Ballata per Luca” che l’ha ricordato solennemente al Teatro Carlo Felice di Genova, in una serata benefica in cui i biglietti si sono volatilizzati nel giro una settimana. Occorre partire da “Carmine”, il ristorante dove la Sampdoria dello scudetto e della finale di Coppa dei Campioni a Wembley, quella della “Bella stagione”, aveva (e ha tuttora) il suo luogo del cuore, la sua madeleine proustiana, e non solo perché Carmine Vaccaro e Antonio cucinano divinamente e ci si mangia il miglior pesce di Genova, insieme a quello dei loro fratelli Giulio e Giovanni all’”Ippogrifo”, ma perché per Luca e i suoi compagni questo locale era casa. E’ casa. E quindi la moglie Katherine, le figlie Olivia e Sofia e Massimo Mauro, che con Luca aveva voluto la Fondazione omonima, hanno scelto di cominciare le loro giornate genovesi proprio da questi tavoli.

Meno di cento metri più in là, sempre qui a Quinto al Mare, dove Luca viveva, c’è il “Molo dell’Amicizia”, così battezzato dal presidente del Municipio Federico Bogliolo per ricordare l’ultima passeggiata fra Vialli e Mancini abbracciati. Ed è qui che Carmine, il presidente della Sampdoria Marco Lanna e alcuni compagni di quella Samp d’oro hanno festeggiato il sei gennaio, il giorno dell’anniversario della morte di Luca, con tutte le sciarpe blucerchiate e i lucchetti appesi alla ringhiera. Una festa, non una commemorazione.

Ecco, occorre partire da qui per leggere nel migliore dei modi “My Name is Luca - ballata per Vialli” la maratona commovente durata quasi quattro ore, condotta da Ilaria D’Amico e Tommaso Labate per raccontare passione e passioni di Vialli e ricordarlo, anche qui con una festa. “Perché Luca ha sempre avuto una vena artistica” spiega Massimo Mauro che più di tutti ha voluto questa serata. E così Paola Turci a interpretare Francesco De Gregori e “La leva calcistica della classe 68”, Neri Marcorè a leggere il discorso motivazionale di Vialli agli azzurri a pranzo prima della finale degli Europei a Londra, Roberto Mancini collegato dal suo mondo di emiri, che scherza sul suo ingaggio, sempre un passettino avanti a Luca, e l’inarrivabile Pep Guardiola che fu suo avversario col Barca nella notte di sogni di Coppe di campioni del 1992 e poi amico.

Ci sono la Sampdoria e la Juventus di ieri e di oggi, la maggior parte compagni di vittorie: Andrea Pirlo, il proprietario Matteo Manfredi, il presidente Marco Lanna, Pierluigi Collina che ricorda: "In un Juventus-Genoa fu trattato per tutta la partita con durezza da Torrente, il quale fu espulso per un duro intervento a metà campo. La panchina insorse, Gianluca fu l'unico a mantenere un distacco tale da comportarsi in maniera rispettosa e onesta Ricordo quando in una delle mie prime partite fischiai un rigore per la Samp. Mancini lo sbagliò e a fine partita Boskov disse 'Vialli non l'ha tirato perché è troppo buono'. Ammonito 14 volte, un giocatore correttissimo in campo, arbitrarlo era un piacere. Un giocatore con una grandissima personalità. Boskov diceva 'Grande campione è colui che vede autostrade dove altri vedono sentieri': ecco, lui di autostrade ne ha viste tantissime".

E ancora Ciro Ferrara che ricorda quando gli scriveva poesie in rima e gliele lasciava su foglietti volanti, Gianluca Pessotto, Gigi Buffon, Giorgio Chiellini, Francesca Mantovani, Gianluca Pagliuca, Fausto Pari, Beppe Dossena, Ivano Bonetti, Moreno Mannini, Giovanni Invernizzi, Pietro Vierchowod, Luca Pellegrini….

E poi Bruno Pizzul, Fedez che sul palco ha raccontato la sua telefonata di tre ore con Luca, “che non conoscevo e che non avevo mai visto, né purtroppo ho mai visto dopo” e la straordinaria sensibilità di Vialli nell’essere vicino a chi aveva il suo stesso male, Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, Brunori Sas, il violoncellista Mario Brunello e poi tanti altri, comprese le istituzioni genovesi: il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, ringraziato da Massimo Mauro “perché appena gliel’ho chiesto tramite il comune amico Enrico Nicolini ci ha messo un secondo a dirmi sì”, il Sovrintendente del Carlo Felice Claudio Orazi che ha subito messo a disposizione il teatro e il sindaco di Genova Marco Bucci che ha annunciato che “via Luca Vialli” sarà uno dei gioielli del nuovo waterfront in riva al mare.

E Beppe Bergomi, che ai microfoni di Maurizio Michieli per Telenord ricorda che, ancor prima di lavorare insieme a lui a Sky, le loro strade “rischiarono” di incontrarsi: “Gli proposero di fare il commissario tecnico della Nazionale dopo Trapattoni e lui mi disse che se andava in porto avrei fatto il suo vice. Purtroppo la trattativa non decollò, ma poi ci siamo rifatti in tivù….”.

Un altro che è stato uno dei Vialli-boys nella sua vita televisiva, esattamente come Ilaria D’Amico che conduce, è Luca Marchegiani che ricorda: “Un giorno in Nazionale io feci una brutta partita e lui fu il primo a consolarmi”. E in studio al “Derby del lunedì” Stefano Eranio conferma al direttore Giampiero Timossi: “E’ verissimo, perdevamo 2-0 a Cagliari e io acciuffai il pareggio al novantesimo. Luca non mollò un attimo e a fine partita Marchegiani non faceva altro che ringraziarmi. Ma io avevo fatto semplicemente un gol…”.

Tutto questo avviene a Genova perché – spiega Mauro – “questa serata avrebbe potuto essere solo qui” e Fabio Caressa conferma: “La prima cosa che mi disse è che Genova è stato il più grande amore della sua vita”. Un amore raccontato nel libro di Pier Domenico Baccalario e Marco Ponti “Le cose importanti” (Mondadori), che è quasi il secondo tempo del film di Ponti “La Bella stagione”: "Genova non la conoscevo. Quando ho firmato per la Sampdoria era il 1984, avevo vent’anni, e per me sarebbe stata la prima esperienza lontano da casa. Ero molto attirato dalla prospettiva di giocare in maglia blucerchiata anche perché avevo sentito tante storie riguardo allo stile di vita che si poteva fare a Genova, e soprattutto nelle zone limitrofe in cui alloggiavano i giocatori della Samp: Quarto, Quinto, Nervi, Bogliasco, tutte località di vacanza. Avrei avuto il mare da una parte, con i suoi colori e i suoi profumi, e la montagna dall'altra con tutta la sua bellezza. Questa striscia di terra, il clima, la temperatura... per uno come me, padano, che venivo da Cremona, dove a volte a causa della nebbia ci si salutava a novembre e ci si rivedeva a marzo... la prospettiva di vivere in un posto dove ci sono quasi sempre venti, venticinque gradi, e quindi l'idea di svegliarmi al mattino, di infilarmi una tuta senza calze, di salire in macchina e di guidare per quindici minuti guardando il mare da una parte e la montagna dall'altra, di arrivare al campo e di giocare. Sono quelle cose che ti fanno veramente desiderare di alzarti dal letto per andare ad allenarti e cercare di diventare un giocatore migliore. Sono cose che ti ispirano, e quelli sono stati veramente otto anni magici".

E poi l’altro racconto, letto da Sofia Vialli: "Un giorno che sono a Londra in ospedale per fare il classico esame del sangue. Ma non nello stesso reparto. Quel giorno il mio reparto era chiuso. Mi trovo un'infermiera. Mi guarda a lungo, ci pensa su e poi mi dice: "Ma lo sai che lei assomiglia a Bruce Willis?". Devo ammettere che mi ha fatto immensamente piacere perchè a volte quando uscivo coi miei amici facevo finta di essere il famoso attore di Hollywood. Ma alla fine non ci cascava mai nessuno. Ho sorriso e le ho risposto: "Lo so, non è la prima volta che me lo dicono. Però mi scambiano molto più spesso per un allenatore di calcio, un ex calciatore italiano che si chiama Gianluca Vialli". L'infermeria mi chiede come si scrive il nome, va su Google e guarda le mie foto, poi le fa vedere all'altra infermiera, le guardano di nuovo e alla fine mi dicono: "No, assomiglia di più a Bruce Willis". Se lavori sodo per tutta la vita, se fai sacrifici e non molli mai alla fine riesci ad essere Bruce Willis".

Piangevano tutti, a fine serata al Carlo Felice.