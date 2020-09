Autodromo Mugello, certificazione Iso gestione sostenibile

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 12 SET - L'autodromo del Mugello, a Scarperia (Firenze) ha ottenuto la certificazione Iso 20121, standard internazionale che definisce i requisiti di un sistema di gestione sostenibile degli eventi. Lo rende noto Mugello circuit spiegando che l'autodromo di Scarperia è a oggi "l'unico circuito al mondo" ad aver avuto questa certificazione, assegnata da Tuv Nord Italia. "Lo standard - spiega una nota - si applica alle attività legate agli eventi ospitati ed è la testimonianza dell'impegno di Mugello circuit nell'attuare un sistema di gestione responsabile e sostenibile, in aggiunta al sistema integrato già in essere da alcuni anni secondo Iso 9001, Iso 14001, Emas e Ohsas 18001". Mugello Circuit, si ricorda infine, "ha voluto far espressamente riferimento nella sua politica di sostenibilità ai più ampi obiettivi 2030 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il cui raggiungimento rappresenta una sfida globale piena di opportunità e benefici per il futuro". (ANSA).