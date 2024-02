F1: Verstappen domina la prima giornata di prove in Bahrain

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Max Verstappen, triplo campione del mondo di Formula 1, ha fatto segnare il migliore tempo della giornata dei test invernali pre-stagionali sul circuito di Sakhir, in Bahreïn. Il pilota della Red Bull ha sopravanzato di oltre un secondo il britannico Lando Norris su McLaren e Carlos Sainz sulla Ferrari. Settimo l'altro ferrarista Charles Leclerc. Le squadra per queste prove avevano soltanto una monoposta a disposizione per i propri due piloti.

Questi i piazzamenti: 1. Max Verstappen (Ola/Red Bull) in 1:31.344 (143 giri) 2. Lando Norris (Gbr/McLaren) + 1.140 (73) 3. Carlos Sainz (Spa/Ferrari) + 1.240 (69) 4. Daniel Ricciardo (Aus/Racing Bulls) +1.225 (52) 5. Pierre Gasly (Fra/Alpine) + 1.461 (61) 6. Lance Stroll (Can/Aston Martin) + 1.663 (54) 7. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) + 1.903 (64) 8. Fernando Alonso (Spa/Aston Martin) + 2.041 (77) 9. Oscar Piastri (Aus/McLaren) + 2.314 (57) 10. Zhou Guanyu (Chi/Sauber) + 2.527 (63) 11. Logan Sargeant (Usa/Williams) + 2.538 (21) 12. George Russell (Gbr/Mercedes) + 2.765 (122) 13. Yuki Tsunoda (Gia/Racing Bulls) + 2.792 (64) 14. Valtteri Bottas (Fin/Sauber) + 3.087 (68) 15. Alex Albon (Tha/Williams) + 3.243 (40) 16. Esteban Ocon (Fra/Alpine) + 3.333 (60) 17. Kevin Magnussen (Dan/Haas) + 4.348 (66) 18. Nico Hulkenberg (Ger/Haas) + 4.562 (82) (ANSA). .