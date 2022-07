F1: Austria; Leclerc 'collaborare con Sainz? Lo spero...'

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - "Collaborare con Sainz per fermare Verstappen? Lo spero". Charles Leclerc sorride dopo la gara sprint del gp d'Austria chiusa al secondo posto alle spalle del campione del mondo della Red Bull: la rivalità interna in casa Ferrari è diventato un tema portante dopo il successo dello spagnolo e alcuni errori che hanno fermato il monegasco. Nella prova da 100 km i due piloti di casa Ferrari si sono dati battaglia e Leclerc ha avuto la meglio. "Nella prima parte abbiamo dovuto un po' gestire perché Max era veloce, alla fine sono riuscito ad attaccare. C'è stata una piccola battaglia con Carlos, domani speriamo di partire bene e mettere pressione a Max". Sainz, vincitore dell'ultimo gp guarda alla prova di domani con fiducia: "Ho avuto un paio di lotte con Charles, è divertente questa prova - ha detto lo spagnolo - domani ci sarà bisogno di migliorare, la gara è lunga e tutto può accadere. Leclerc? Faremo del nostro meglio per battere Max". (ANSA).