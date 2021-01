Auto: debutto in F4 e subito una vittoria per Enzo Trulli

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Debutto vincente per Enzo Trulli, il primogenito di Jarno, ex campione di F.1, che nella prima gara di campionato della F.4 EAU, la serie degli emirati arabi, ha colto il primo successo e lo ha fatto in maniera autorevole. Dopo una qualifica in cui aveva mancato per un errore una possibile prima fila. Trulli jr è scattato dalla quinta posizione e si è esibito in una bella gara di rimonta, culminata nel successo finale e dal giro più veloce in gara. Alle sue spalle due esperti della categoria come Dilan Van Hoff e Hamda Al Qubaisi, figlia del presidente della locale federazione nonché vice presidente FIA e già vincitrice delle gare di contorno alla F.1 nelle passate stagioni. Per Trulli jr un debutto vincente assistito dal team italiano CRAM Durango che cura la sua monoposto. Dopo una breve esperienza nel mondo dei kart, con risultati di rilievo, il grande salto nel mondo delle auto è partito col piede giusto e con grande soddisfazione di papà Jarno che lo ha seguito a Dubai per la prima gara del campionato. (ANSA).