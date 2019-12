Auto: Formula E diventerà campionato mondiale nel 2020/21

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - La Federazione automobilistica internazionale e i membri del FIA World Motor Sport Council (WMSC) hanno deciso attraverso una votazione dedicata che la Formula E sarà certificata campionato mondiale FIA. A Parigi, il fondatore e presidente di Formula E, Alejandro Agag, e il presidente della federazione, Jean Todt, hanno finalizzato l'accordo che conferma ufficialmente lo status di campionato mondiale per la Formula E a partire dalla settima stagione e grazie a questa transizione, la line-up più completa e competitiva nell'intero panorama del motorsport si sfiderà dalla prossima stagione per il nuovo titolo di Campionato Mondiale ABB FIA Formula E. L'annuncio arriva dopo il successo della quinta stagione di Formula - con notevole crescita del pubblico e nove diversi piloti sul gradino più alto del podio - e a pochi giorni dal doppio appuntamento di Riad, che ha visto il debutto dei due nuovi costruttori Mercedes e Porsche. "La creazione e lo sviluppo della Formula E è stata una grande avventura - ha spiegato Todt - Sono orgoglioso di annunciare oggi il suo nuovo status di campionato mondiale FIA. Dalla prima gara a Pechino nel lontano 2014, la Formula E ha dimostrato gara dopo gara che il concetto d'avanguardia delle corse elettriche ha funzionato. E oggi, con tutto il cuore do il benvenuto a Formula E in qualità di campionato del mondo FIA". (ANSA).