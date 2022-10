A Marina Bay ha vinto Perez davanti alle Ferrari di Leclerc e Carlos Sainz. Ma durante tutto il Gp di Singapore si è parlato solo della violazione del budget cap da parte soprattutto della Red Bull (e dell'Aston Martin). La scuderia del campione del mondo in carica Max Verstappen avrebbe sforato di 10 milioni. La Ferrari ha protestato con forza chiedendo "severità e trasparenza per andare a correre tutti con le stesse regole".

La conclusione dell'analisi sui dati finanziari

Ora la FIA, dopo l'analisi dei dati finanziari di tutti i team, dovrà prendere una posizione. Saranno rese note le conclusioni delle analisi sui documenti finanziari presentati dalle squadre, in particolare la Red Bull e la Aston Martin, al termine del 2021. La Federazione automobilistica internazionale potrebbe togliere alla Red Bull dei punti nel campionato in corso, esigere il pagamento di una pesante multa, oppure imporre alla scuderia una limitazione degli sviluppi. Tutto questo mentre il campione del mondo in carica con Max Verstappen si prepara a chiudere anche il Mondiale in corso dove ha un vantaggio quasi incolmabile sul ferrarista Charles Leclerc (341 contro 237 punti).

Le multe

Spuntano diverse indiscrezioni. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Red Bull avrebbe superato il limite di circa un milione di sterline e queto porterebbe solamente a una multa nei confronti del team. Sulle possibilità di penalità per i due team irregolari invece, secondo quanto riportato dalla testata olandese Ziggo Sport, Red Bull e Aston Martin saranno punite con 7.5 milioni di euro di multa e meno ore in galleria del vento per una infrazione minore - sotto al 5% - del budget cap.

La penalizzazione di 50 punti

Meno probabile che la scuderia scuderia austriaca con sede a Milton Keynes possa vedersi detratti 50 punti in classifica Costruttori. Questa sanzione non stravolgerebbe né la classifica 2021 né quella attuale dato che il team guidato da Christian Horner ha 137 punti di vantaggio nei confronti della Ferrari.