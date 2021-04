Di Maio 'A Imola a tifare Ferrari, Schumi il migliore di sempre'

Il ministro egli Esteri premierà i primi tre classificati MILANO (ITALPRESS) - «La F.1 un grande amore, Schumi unico». Parola di Luigi Di Maio, ministro degli Esteri che oggi sarà sul podio di Imola a premiare i primi tre classificati del GP. «Fin da piccolo sono stato affascinato dalle auto - spiega alla Gazzetta dello Sport - avevo una quantità di modellini che messa in fila per terra prendeva tutta la casa... E ricordo perfettamente la corsa che ha fatto nascere la scintilla per la El: il GP d'Italia 1998 a Monza vinto da Michael Schumacher con la Ferrari». "Ferrari Rappresenta la storia dei motori nel mondo ma anche quella dell'industria italiana, del made in Italy per eccellenza. È il classico imprenditore di casa nostra, e mi fa piacere che qualche film l'abbia mostrato, capace di respingere le avances di chi vuole la sua azienda". "Non ho vissuto l'epoca di Ayrton Senna - continua Di Maio - ho visto video e film su di lui, ma non è la stessa cosa. Mi dicevano che era clamoroso nel modo di guidare, ma sono cresciuto guardando Michael e per me esiste solamente lui». Soffermandosi sulla Ferrari di oggi dice: «Leclerc è un fenomeno: l'abbiamo visto quando ha avuto una monoposto con la stessa velocità delle altre. Da come ha vinto il GP a Monza nel 2019, tenendo dietro Hamilton con grinta, tutti erano convinti che Lewis sarebbe passato. Sainz è appena arrivato, lo vedremo all'opera ma farà bene". Sul pluri campione del mondo Lewis Hamilton: "Mi piace come personaggio, leggo spesso le sue interviste perché mi chiedo sempre come faccia a mantenere un così grande livello di concentrazione, che ad esempio il suo compagno non ha. E una persona interessante, che si dedica alla crescita personale, con cui farei volentieri una chiacchierata a cena per capire come vive uno della mia età tutta quella attenzione mediatica. (ITALPRESS). pc/red 18-Apr-21 09:58