Meglio Schumacher o Hamilton? L'ascesa costante del pilota inglese insidia il trono dello sfortunato campione tedesco della Ferrari. Il primato di sette campionati del mondo, conquistati da Schumi, è ora alla portata di Lewis che ha già conquistato da tempo il Mondiale 2019 (che si concluderà ad Abu Dhabi il 1 dicembre) ed è a quota sei. La Mercedes coltiva già sogni di gloria per il 2020 mentre l'inglese non hai mai nascosto la legittima ambizione di superare Schumacher. "Michael si è ritirato quando aveva 38 anni, io ne ho 33, dunque nella mia mente posso sicuramente andare avanti senza alcun problema per i prossimi cinque anni", ha detto qualche tempo fa.

"Hamilton è il miglior pilota di tutti i tempi"

Chi è pronto a scommettere tutto sull'impresa di Hamilton è Eddie Jordan. Nel 1991 il manager irlandese è stato il primo a puntare con la sua "Jordan Racing" su un giovanissimo Schumacher , ma oggi non ha dubbi: "Hamilton è il miglior pilota di tutti i tempi".

"Ha lo stesso talento di Prost, Senna, Schumacher e Fangio"

Scorrendo l'albo d'oro del "Mondiale Piloti" si trovano i 7 titoli di Michael Schumacher, i 6 di Hamilton, i 5 Fangio e poi i 4 di Prost e Vettel. Per Jordan, l'inglese di origini caraibiche ha le stesse caratteristiche dei grandi campioni del Circus che l'hanno preceduto. "Ha lo stesso talento puro di Alain Prost, Aryton Senna e Schumacher ma anche di un campione del passato come Juan Manuel Fangio - ha detto a Sport360 -. Lo sport è andato avanti, ma stiamo parlando della F1 attuale e penso che Hamilton sia davanti a tutti".

"Rosberg è stato intelligente a ritirarsi"

Dal 2014 al 2019 Lewis Hamilton ha perso un solo Mondiale. Nel 2016 il titolo iridato è finito nelle mani del compagno di scuderia Mercedes Nico Rosberg che poi ha detto addio alla F1. "Rosberg è stato intelligente quando ha deciso di ritirarsi, dal momento in cui non avrebbe mai avuto modo di vincere una seconda volta. Sono pienamente convinto che Hamilton può dominare come e quanto vuole", ha detto Jordan.