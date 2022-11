F.1: Aston Martin. Vandoorne nuovo collaudatore e pilota di riserva

Il campione in carica di Formula E dividerà il riolo con Drugovich ROMA (ITALPRESS) - Il campione in carica di Formula E, Stoffel Vandoorne, il prossimo anno si unirà all'Aston Martin come collaudatore e pilota di riserva. L'ex pilota della McLaren di Formula 1 condividerà il ruolo con Felipe Drugovich, campione di Formula 2 2022. "E' un ruolo incredibilmente eccitante - ha detto Vandoorne -. Ho osservato con grande interesse come l'Aston Martin si è sviluppata e si è espansa operativamente, e so quanto sia incredibilmente determinata a fare progressi in ogni area". Con lui ci sarà anche il due volte campione del mondo, Fernando Alonso: "Lavorare con Fernando, che conosco già dalla mia carriera in Formula 1, e Lance (Stroll), per aiutarli a sviluppare e migliorare la vettura del prossimo anno sarà un lavoro fantastico. Non vedo l'ora di affrontare la sfida di lavorare insieme a tutta l'organizzazione di Silverstone". La firma di Vandoorne fa ben comprendere l'ambizione dell'Aston Martin di scalare la griglia: Lawrence Stroll, proprietario del team, ha fissato alla squadra l'obiettivo di vincere entro il 2025. "Stoffel ha tutte le capacità di cui abbiamo bisogno per questo nuovo e ampliato ruolo all'interno del team - ha sottolineato il team principal dell'Aston Martin, Mike Krack -. Si adatterà perfettamente alla nostra organizzazione, lavorando insieme al nostro altro collaudatore, Felipe Drugovich. L'intero team è estremamente motivato per il prossimo anno e la nomina di Stoffel, insieme a Fernando, Lance e Felipe, dà ulteriore profondità alla nostra fantastica formazione di piloti". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). xd6/mc/red 01-Nov-22 14:00